Les membres du CFM ont prêté serment hier à Anosy. L’indépendance de ce conseil est primordiale dans le sens où il se doit d’être impartial.

La prestation de serment des trente trois membres du « Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM) a eu lieu hier à la Cour suprême Anosy, en présence du président de la Répu­blique, Hery Rajao­narimampianina et de la ministre de la Justice, Elise Alexandrine Rasolo. Lors d’un entretien avec la presse, Alphonse Maka, membre sélectionné du CFM, a réaffirmé l’indépendance de ce conseil dans son travail. D’après lui, « le CFM est indépendant et devrait être impartial dans le traitement des dossiers concernant les affaires touchant la crise politique ». Le CFM a donc une liberté de traiter tous les dossiers de demandes de réparation et indemnisation ainsi que toutes les demandes concernant l’amnistie. « On a plein pouvoir de traiter », a-t-il affirmé.

Alphonse Maka avoue toutefois qu’il y a une grande différence entre la théorie et la pratique dans le respect de cette indépendance. « Dans la pratique, il y a un grand écart entre ce qui est écrit dans la loi et ce qui est pratiqué. Cela dépend de la volonté des membres du CFM et des autres institutions qui peuvent influencer la décision du CFM », a-t-il confié. Malgré ce petit bémol, il reste optimiste. « Je suis sûr qu’on peut travailler en toute indépendance. Lors de notre rencontre avec le Président, il a promis que le régime en place n’interférerait pas dans les affaires du CFM », a-t-il déclaré.

Du pain sur la planche

Lors d’un entretien avec la presse, le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solo­nan­drasana a souligné l’importance de cette étape. « En effectuant cette étape, le régime prouve qu’il est prêt à avancer dans la garantie de la paix dans le pays », a-t-il déclaré. Il s’est également exprimé sur la liberté d’exercer du CFM. « Nous respectons totalement leur liberté et leur indépendance. Le Président a d’ailleurs déclaré qu’il ne s’immiscera pas dans le travail du CFM et cela est une grande chose », a-t-il affirmé.

Le travail du Conseil du Fampihavanana Malagasy consiste à traiter tous les dossiers concernant des plaintes pour des préjudices physiques, moraux ou autres. « Nous traitons toutes les demandes relatives à l’amnistie, l’indemnisation ou encore la réparation des préjudices causés par les précédentes crises », a déclaré Alphonse Maka. Pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation ou d’une réparation, on doit déposer une demande auprès du CFM. « Nous enquêterons sur la teneur de la demande qui nous est déposée afin de juger si réels préjudices il y a eu à leur encontre durant les précédentes crises et, à cet effet, juger si elle peut être indemnisée ou avoir réparation », a-t-il expliqué. Ces préjudices peuvent être d’ordre moral, physique ou autre. Les précédentes crises auxquelles on se réfère ici sont celles de 2002 et de 2009. Entre autres, les demandes que le CFM recevra doivent chronologiquement se situer entre 2002 et 2013.

Les membres du CFM effectueront une réunion à huis clos demain, dans leur quartier général à Anosy. Ils y confectionneront le règlement intérieur du conseil, qui sera ensuite déposé auprès de la Haute Cours Constitutionnelle (HCC) pour un contrôle de constitutionalité. Le règlement intérieur englobera également le mode d’élection des membres du bureau du CFM. La date de la première Assemblée Générale du CFM sera connue après le contrôle de constitutionalité du règlement intérieur par la HCC.

