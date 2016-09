À l’apogée du cinquantième anniversaire de la célébration de la journée internationale de l’alphabétisation, la situation de l’analphabétisme reste préoc­cupante. « Le taux d’analphabétisme pour les 15 à 24 ans est de 24 %, pour les 25 à 49 ans, il est de 26,6 % et enfin pour les individus se trouvant dans la tranche d’âge de 50 à 59 ans, le taux est de 29,7 % », comme l’a rapporté, hier, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Le principal défi qui attend Madagascar pour réduire l’incapacité à lire et à écrire, est la réduction du taux de déscolarisation. Depuis 2014, le ministère de l’Éducation nationale a essayé de scolariser des milliers d’enfants, en allégeant les charges parentales.

La célébration de cet évènement connaîtra une tournure assez inhabituelle, cette année. Ce sera une occasion pour le lancement des défis et des orientations stratégiques stipulés dans le Programme Général de l’État, consistant à « Définir et appliquer une politique d’alphabétisation au niveau national », et au renforcement de l’axe 4 du Programme National de Développement pour « réduire de manière significative le taux d’analphabétisme ».

M.R.