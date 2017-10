Immense. La problématique engendrée par la migration des populations, notamment à l’intérieur de l’île, n’est pas des moindres. Les mobilités saisonnières ou durables des habitants des zones rurales vers les grandes villes ne sont pas encore chiffrées à Madagascar mais préoccupent les gouvernants, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. « Les ressources naturelles sont limitées alors que près de 760 millions de personnes dans le monde migrent à l’intérieur même de leur pays en raison de la résurgence des économies soumises à des transformations structurelles », précise Patrice Talla Takoukam, représentant de la FAO à Madagascar, lors du lancement de la célébration de la journée mondiale de l’Alimentation à Anosy.

« Le droit à l’alimentation est un droit fondamental. Nourrir une population migrante tout en protégeant l’environnement constitue un grand défi », ajoute-t-il. La journée mondiale se célèbre le 16 octobre, la date de création de l’organisme onusien pour l’agriculture et l’alimentation (FAO). Elle sera marquée par le thème « Chan­geons l’avenir de la migration. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural ». La célébration nationale aura lieu le 21 Octobre, dans la commune rurale de Mahatsinjo, Maevatanàna, région Betsiboka.

Sensibiliser le public au fléau de la faim qui doit être éradiquée d’ici 2030, « c’est en somme l’objectif de cette célébration de la journée mondiale de l’Alimentation », souligne Rivo Rakotovao, ministre en charge de l’Agriculture et de l’élevage. « La sécurité alimentaire garantit l’accès à une nourriture, sur le plan qualitatif et quantitatif. Pour ce faire, des projets pour la productivité et pour l’augmentation des revenus soutenus, sont mis en œuvre », ajoute-t-il.

Les techniciens du ministère de la Pêche et des ressources halieutiques précisent que la pisciculture et l’aquaculture motivent grandement la population et que des appuis particuliers sont menés depuis l’année dernière. Le projet «Enable Youth», mis en œuvre avec la BAD, forme quelque 350 jeunes diplômés à œuvrer pour le monde rural. Ils sont appuyés pour monter des petites industries en faveur du monde rural. « On déploie des moyens sur tout ce qui touche l’agriculture intelligente, une agriculture tenant compte de la préservation des ressources naturelles. Le ministère réalise même des pistes rurales afin de fluidifier l’accès des paysans aux semences améliorées et aux engrais et afin d’assurer la sortie des produits vers des marchés », indique, entre autres, des techniciens du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage. Les recherches axées sur l’amélioration des produits agricoles ne sont pas en reste.

Mirana Ihariliva