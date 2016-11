Lancé à toute vitesse, un taxi-be s’est renversé en plein 67 ha, après avoir tout fauché sur son passage. Le chauffeur est placé en garde à vue au commissariat central.

Embardée d’un taxi-be en pleine ville. Douze blessés sont dénombrés. Hier aux alentours de midi et demi, un véhicule de transport en commun de marque Mercedes Sprinter, opérant dans la zone suburbaine, s’est renversé en pleine chaussée. «Le chauffeur avait bu. Il a été interpellé puis d’emblée placé en garde à vue», lance une source auprès de la brigade des accidents, au sein du commissariat central de police.

Le minibus venait des 67 ha et roulait en direction d’Andohatapenaka, avant qu’il ne parte à la renverse à la hauteur de la Maison des Produits.

«La Mercedes Sprinter a déboulé à toute vitesse. Dans sa course folle, il a percuté de plein fouet une charrette à bras, blessant l’individu qui la tirait. Le brancard de la charrette a ensuite happé deux personnes roulant à moto, lorsque celle-ci été projetée après le violent choc. Le minibus a fauché un marchand et torpillé au passage un taxi de marque Super 5, avant qu’elle ne se renverse sur un deuxième taxi, une 2cv», indique Bertin Razafindra­naivo, un opérateur de taxiphone, l’un des témoins oculaires de l’accident. Selon ses explications, le minibus devenu incontrôlable a roulé sur un îlot de séparation. La dénivellation l’a envoyé au tapis.

Importants dégâts

Sur les huit personnes se trouvant à bord, six sont blessées selon les informations recueillies auprès d’un policier du commissariat du 7e arrondissement, qui s’est rendu sur place. Éjecté

pendant que le minibus effectuait son embardée, un enfant se trouve dans un état

préoccupant. Il est placé en observation médicale. Par ailleurs, le charretier, les deux motards, le marchand ainsi que le chauffeur de taxi, ont été également évacués à

l’hôpital.

La route était bloquée pendant l’après-midi. La circulation n’a repris qu’aux alentours de 16h 30, lorsqu’ une dépanneuse est venue enlever le minibus accidenté. L’homme qui était au volant ainsi que l’aide-chauffeur ont, pour leur part, eu plus de peur que de mal. Les dégâts matériels sont importants sur les trois véhicules impliqués dans cet accident.

Andry Manase