Un septuagénaire, son fils et sa fille ont été tués à coups de bêche en plein jour. Un litige foncier est à l’origine de ce triple homicide.

Un litige foncier a viré au triple meurtre à Am­ba­tomainty Alatsinainy Bakaro. Trois personnes d’une même famille dont un vieil homme de 72 ans, sa fille de 44 ans ainsi que son fils de 40 ans ont trouvé une mort tragique. Les victimes ont été tuées à coups de bêche en pleine tête. Le quadragénaire a été tué sur le coup. Son père et sa grande sœur ont en revanche succombé en chemin, lors de leur évacuation au centre hospitalier d’Ala­tsinainy Bakaro.

Ce triple homicide a été commis mardi après-midi aux alentours de 14 heures, sur le terrain, objet de litige dans le village d’Amba­tomainty. De source auprès de la gendarmerie, le bras de fer autour de la propriété en question a déjà été conduit devant le tribunal.

La tension qui couvait entre les parties en conflit était montée d’un cran lorsque l’une d’elles a commis l’irréparable en occupant le terrain. Sept individus munis de bêches, dont un chef de famille, trois de ses fils ainsi que trois ouvriers qu’ils ont payés étaient en train d’y travailler lorsque la partie adverse, dont le septuagénaire, son fils ainsi que sa fille étaient venus les interrompre.

Quatre arrestations

Voulant empêcher les travaux en cours et chercher des explications, ces derniers en sont venus aux mains. La situation a dégénéré après des invectives verbales, et a conduit à l’agression meurtrière.

Sitôt avertis, des gendarmes du poste avance de la gendarmerie à Alatsinainy Bakaro se sont dépêchés sur les lieux. D’emblée, ils ont procédé à l’évacuation du septuagénaire et de la quadragénaire, lesquels se trouvaient entre la vie et la mort. Deux des présumés agresseurs, dont les deux ouvriers, les ont accompagnés. Le septuagénaire et sa fille ayant rendu l’âme en chemin, la gendarmerie a arrêté les deux suspects qui se sont joints à eux et ont dans la foulée lancé les recherches sur les quatre autres présumés auteurs du triple meurtre.

En passant au peigne fin les environs, ils ont réussi à appréhender deux des fuyards, dont le chef de famille embarqué dans l’affaire judiciaire, ainsi que le troisième individu qu’il a payé pour travailler le terrain à ses côtés. Ses trois fils ont en revanche réussi à s’évanouir dans la nature.

Depuis le meurtre, les gendarmes remontent leurs traces mais ils demeurent jusqu’à maintenant introuvables. Lors du passage du cyclone, les enquêteurs ont intensifié les traques pensant qu’ils ne pourraient pas aller bien loin, mais en vain. Les quatre suspects appréhendés, dont leur père, sont en revanche traduits ce jour devant le parquet du tribunal à Anosy.

Andry Manase