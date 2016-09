Les établissements scolaires publics ont enregistré plus d’admis au baccalauréat que ceux du privé. Le lycée d’Amparafaravola s’est distingué en série C.

Du pain sur la planche. Un petit bilan comparatif des résultats obtenus aux examens du baccalauréat de l’année scolaire 2015-2016, montre que l’ensemble des établissements privés sous la responsabilité de la direction régionale de l’éducation nationale (DREN) d’Alaotra-Mangoro est moins performant que les écoles publiques, avec un score respectif de 35,86 % à 49,88 %. Soit une différence de 14,02 % en soustraction, l’équivalent de 36 à 50 paniers en basketball pour simplifier le calcul.

Le problème se pose surtout au niveau des enseignants et des responsables du secteur privé qui, en général, pratique l’autofinancement, malgré les efforts déployés pendant une année d’études. « D’après ce que je vois, il reste beaucoup de travail et beaucoup d’efforts à faire, sinon on risque d’être très mal vu. Cela concerne tout l’ensemble des écoles privées (…)», constate la responsable d’une école privée.

En effet, les résultats parlent d’eux-mêmes et, apparemment, c’est ce qui laisse perplexe la majorité des parents d’élèves dans le choix d’un établissement où inscrire leurs enfants pour l’année scolaire qui débutera d’ici quelques jours pour les privés et dans deux semaines pour les établissements publics. Embarras augmenté par le choix sur les options, un des points qui invitent les enfants à participer aux discussions dans la mesure où ils sont les principaux concernés dans leur projet d’avenir.

Concernant les résultats, certains lycées publics en ont obtenu de très bons en «série C», plus de 90 %, à l’image de celui d’Amparafara­vola avec 13 candidats admis sur les 14 inscrits, tandis que des écoles privées affichent les meilleurs résultats en séries littéraires.

Amélioration palpable

Toutefois, l’on remarque une amélioration pour l’ensemble de la DREN d’Alaotra-Mangoro si l’on compare les résultats généraux du baccalauréat 2014-2015 et 2015-2016, tou s établissements confondus. Respectivement 36,19% contre 51,89 %, soit une différence de 15,70 %. En se basant sur ce calcul d’écart, la circonscription scolaire (Cisco) d’Amparafaravola se trouve à la tête du classement avec une amélioration de 18,97 % entre les deux résultats. Elle est suivie de très près par la Cisco de Moramanga qui a gagné un progrès de 18,78 % tandis que celle d’Ambaton­drazaka termine le rang avec 13,15 % contre 13,18 % obtenus par Andilamena. Celle-ci ouvre la marche sur le podium régional du résultat final avec ses 54 % d’admis au baccalauréat 2016, suivie par la Cisco d’Anosibe An’Ala, 53,23 %, et là encore, c’est Ambaton­drazaka qui ferme la marche régionale, avec 49,50 %.

Hery Fils Andrianandraina