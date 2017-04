Les acteurs du tourisme à Ambatondrazaka sont sensibilisés sur plusieurs points. La loi en vigueur leur a été expliquée en détail.

Développement durable, développement du tourisme et sécurité interdépendants. C’est autour de ce thème qu’une rencontre avec les opérateurs touristiques a été organisée récemment par la direction régionale du Tourisme, à Ambaton­drazaka. Les responsables ont explicité aux acteurs présents la loi en vigueur relative au secteur, les missions du ministère et de l’Office du Tourisme qui est chargé de la promotion de la destination régionale.

C’était également une opportunité pour sensibiliser les opérateurs à la formalisation de leurs activités selon le Code du Tourisme et ses décrets d’application, et les lois relatives aux activités commerciales, car le tourisme est une activité exportatrice de services. Les opérateurs présents se sont plaints des problèmes liés à la sécurité, à la baisse du nombre des visiteurs dans le nord de la région Alaotra-Mangoro. Ils ont admis qu’ils subissent les mesures prises.

De leur côté, les responsables étatiques présents ont expliqué qu’ils doivent suivre les résolutions et rester vigilants concernant les visiteurs qui, pour diverses raisons, se réfugient dans les établissements d’hébergement.

Par la suite, une bonne sensibilisation sur la lutte contre les fléaux touristiques a été faite à l’intention des hôteliers et des responsables de salles de karaoké, par la directrice régionale du Tourisme. La nécessité d’une bonne coopération entre tous les acteurs a été rappelée pour obtenir une gestion harmonieuse et durable. Et ce, par la protection des ressources, naturelles et culturelles, dont dispose la zone concernée. Une formation des guides touristiques se tiendra à Ambatondrazaka à partir du 17 avril, afin d’améliorer les offres touristiques et de pallier le chômage des jeunes.

Hery Fils Andrianandraina