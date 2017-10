Trois ponts métalliques sont dans un état lamentable sur la RN3A. Leur réhabilitation est plus que nécessaire afin de rendre fluide la circulation des marchandises.

Face à la détérioration des ponts sur le tronçon dénommé Sahabe, une délégation conduite par Désiré Ranarisoa, chef de la région Alaotra-Mangoro, est descendue sur le terrain pour constater les causes des problèmes et trouver une solution afin de maintenir fluide la circulation sur la route nationale 3A reliant Vohitraivo à Ivohidiala, localité également sur la RN44 pour atteindre Moramanga. Mais, faute de financement suffisant, la solution n’est que provisoire, pour le moment, malgré la volonté de réhabiliter voire reconstruire ces ponts métalliques de gros gabarit, ayant une résistance particulière pour faire face à toutes les corrosions.

Les ponts en question sont au nombre de trois dont l’un mesure plusieurs dizaines de mètres, et passent au-dessus de l’une des trois rivières, la Sahabe, alimentant le lac Alaotra. Depuis des années, les vols de métal et de boulons de fixation ne cessent de causer la détérioration de ces ponts dont les « entrailles » sont vidées. Par la suite, certains individus habitant aux environs de ces ouvrages métalliques profitent des problèmes auxquels tous les transporteurs empruntant cet axe font face pour se transformer en dockers.

Visite

De fait, ces ponts ne peuvent plus supporter le poids des camions et de leurs charges, dont des tonnes de carburant, de produits rizicoles ainsi que du minerai de chromite extrait à l’Est de la région Betsiboka.

« Dans vingt jours, des travaux de réparation vont commencer », a affirmé le chef de la région d’Alaotra-Mangoro au cours de la visite de la délégation sur le tronçon Sahabe, qui contribue accès vers le cœur du grenier du pays. Parmi eux figurent des responsables issus du ministère des Travaux publics, de la direction interrégionale des Travaux publics de Toamasina, de la société Kraoma et des parlementaires.

Hery Fils Andrianandraina