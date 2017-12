Voahangy Rajao­narimampianiana, première dame de Madagascar, n’a pas oublié les petits protégés du père Pédro Opéka, fondateur de l’association Akamasoa, en cette fin d’année et à l’accueil du Nouvel an. Elle a envoyé ses représentants à Andralanitra pour remettre des vivres, hier. Ses dons sont composés de cinq tonnes de riz, de dix sacs de sucre, de vingt cartons d’huile, et du lait en boîte. L’association Akamasoa va les distribuer à ses enfants. « Nous estimons comme important, cette considération particulière des enfants. Vous voyez combien ces parents restent tranquilles ? Ils savent que ce ne sera pas suffisant pour tout le monde, mais seulement pour les enfants. Ils acceptent notre organisation », explique le père Pédro Opéka qui n’a pas manqué de remercier le couple présidentiel, lors de cette donation.

Vingt-cinq mille personnes habitent les trois mille logements des villages d’Akamasoa et environ trente mille personnes passent chaque année, pour demander de l’aide sanitaire, alimentaire ou vestimentaire. « Cela va faire 48 ans que j’ai lutté contre la pauvreté. C’est une lutte commune. Jusqu’ici, nous ne l’avons pas encore combattue. Chacun a sa part de responsabilité, chaque famille dans l’éducation de ses enfants, surtout les jeunes garçons, et tous les dirigeants envers le peuple », lance ce religieux à l’endroit de tout le monde.

Face à l’accroissement des sans-abri, comme sous les tunnels d’Ambohidahy et d’Ambohijatovo, il a fait appel au ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, ainsi qu’à la Commune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA), pour réagir. « La majorité de nos bénéfici­aires sont des gens des rues et de marché. Vous voyez ces trois filles ? (en les tenant dans ses bras), elles ont mendié près du grand hôtel Carlton à Anosy et nous les avons recueillies. Nous n’avons plus assez de place pour accueillir encore du monde. Nous ne sommes pas en mesure de remplacer les dirigeants, ce n’est d’ailleurs pas notre objectif », précise-t-il, tout en soulignant que la politique lui importe peu. « Seule la protection des droits des enfants et des droits humains nous intéresse », ajoute-il.

Miangaly Ralitera