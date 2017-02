Un prince chez les démunis. Albert Grimaldi, prince de Monaco, a passé quelques heures aux villages du père Pedro Opéka, à Manante­nasoa et à Andralanitra, hier vers midi. Il a honoré de sa présence les inaugurations d’une école et d’une maternité au village Manantenasoa, en tant que président d’honneur de l’association Monaco Aide et Présence (MAP), qui a financé les travaux de construction des deux infrastructures. C’est en toute simplicité que son altesse sérénissime a assisté à ces cérémonies. Il s’est mélangé aux protégés du Père Pedro, dont la majorité sont des personnes démunies. Il a dansé avec eux, et a traversé à pied les centaines de mètres qui séparent les deux bâtiments inaugurés.

L’appui de l’association MAP aux villages du père Pedro date de 25 ans. « MAP nous a soutenus dans la construction de plusieurs infrastructures, à savoir des bâtiments scolaires. Je suis ravi d’avoir entendu d’eux, ce jour (ndlr : hier), que les changements sont palpables », souligne le père Pedro, qui sollicite la continuité du partenariat. « Après 20 ans de soutien, les philanthropes commencent à s’épuiser, mais la lutte contre la pauvreté n’est pas encore à son bout pour Madagascar. Nous sommes obligés de les persuader de continuer leur appui. Des personnes sont sûrement sorties de la pauvreté, mais d’autres sont encore en situation de précarité », poursuit le père Pedro.

Vingt cinq mille personnes bénéficient des multiples infrastructures que ce prêtre argentin a créées depuis 25 ans, sur une colline de la commune rurale d’Ambohimangakely. On compte, entre autres, sept écoles primaires, quatre collèges, deux lycées, une université, des centres de santé et les milliers d’habitations. « La collaboration va continuer, tant que le père Pedro sera là, et j’espère que ce sera encore pour longtemps pour aider ces familles », rassure Donatella Campioni, présidente de l’association MAP. Elle souligne toutefois que ce n’est plus si facile d’avoir des dons actuellement. « C’est un peu la crise partout », déplore-t-elle.

Dans l’après-midi, le prince Albert II de Monaco a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Hery Rajao­narimampianina à Iavoloha. Il aurait quitté la Grande île hier même, selon une source auprès du Consulat de Monaco à Madagascar.

Miangaly Ralitera