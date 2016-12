Un Noël pas comme les autres pour Ratsimbanirina Nivomalala, gagnante du gros lot du jeu Fun Quizz d’Airtel Madagascar. Elle a remporté une voiture flambant neuve de marque Ford Fiesta. Très émue, elle n’a pas caché sa satisfaction.

« Ce jeu est une réalité, j’ai réellement gagné. Cette voiture sera d’une grande utilité pour moi », a-t-elle notamment déclaré, vendredi lors de la cérémonie de remise des lots qui s’est déroulée au Shop Airtel, Ankoron­drano.

Respectueux de ses engagements, l’opérateur, en cette période de fête de Noël, remplit ses abonnés de bonheur. Le deuxième gros lot, une moto neuve a été attribuée à Raholivololona Andriantsi­laizina. Les autres gagnants ont reçu un écran plat, un réfrigérateur, un lecteur divx.

« Pour cette fête de fin d’année, nos abonnés seront plus que gâtés avec nos deux campagnes promotionnelles Fun quizz et tanteraka ny nofiko qui offrent des lots très alléchants. Nous les invitons à jouer et à tenter leur chance », s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

