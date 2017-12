Fin de la suspension. Air Seychelles annonce la reprise de ses services aériens vers Madagascar à partir du

12 janvier. Cette décision fait suite à une directive favorable du ministère de la Santé des Seychelles, qui a permis à la compagnie aérienne de reprendre les vols à destination de la Grande île. L’Airbus A320 d’Air Seychelles volera à nouveau dans le ciel malgache après avoir cessé ses activités, le 8 octobre durant l’épidémie de peste et lors du décès de l’entraîneur d’un club de basketball seychellois à Antananarivo.

La compagnie aérienne basée à Mahé desservira la ligne Seychelles-Antana­narivo deux fois par semaine, en Airbus A320 de 136 sièges. Le vol HM 755 partira des Seychelles les vendredis et les dimanches à 12 heures pour atterrir à l’aéroport international d’Antananarivo à 13h45. Le vol retour HM 754 décollera d’Antananarivo les vendredis et les dimanches à 14h50, pour arriver à l’aéroport international des Seychelles en début de soirée, à 18h35.

Air Seychelles ayant interrompu ses services aériens vers Madagascar, cette reprise des vols ne peut être que favoable à l’image et le tourisme de la Grande île.

Lova Rafidiarisoa