Une jeune femme a bu sans le savoir et sans le vouloir une boisson alcoolisée. L’hotesse de l’air lui a servi cette liqueur par mégarde au lieu de jus de fruit.

Elle s’était rendue à Londres à bord d’un avion d’Air Mauritius. Mais Bibi (prénom d’emprunt) ne s’attendait pas à ce qui s’est produit dans la nuit du 6 au 7 janvier, à son retour. Alors qu’elle avait demandé un verre de jus, la jeune femme s’est fait servir une boisson alcoolisée par erreur…

Bibi s’était rendue en Angleterre pour dix jours. Sur le vol du retour, elle n’a toutefois pas eu de siège à côté de son père et s’est retrouvée auprès d’une autre passagère. Il est 23 h 15 lorsque les hôtesses de l’air décident de servir le dîner.

Bibi choisit un menu halal, accompagné d’un verre de jus, après qu’une hôtesse de l’air lui a demandé son choix. «J’avais très soif car je suis arrivée à l’aéroport de Heathrow avant 19 heures et je n’avais pas bu une goutte d’eau depuis», explique Bibi. D’ajouter que lorsque l’hôtesse de l’air lui a tendu un verre, I C’est alors qu’elle s’est rendue compte qu’il ne s’agissait pas de jus comme elle l’avait demandé.

Menu halal

«C’était de l’alcool. Cela avait une odeur différente et j’ai eu une sensation de brûlure lorsque le liquide a traversé ma gorge», raconte Bibi. La trentenaire s’est illico rendue aux toilettes pour cracher.

Et elle n’en est pas restée là. «J’ai demandé que l’hôtesse de l’air me fournisse des explications. Elle m’a dit qu’elle s’était trompée …»

Si l’hôtesse de l’air lui a présenté ses excuses, Bibi a du mal à comprendre une telle méprise. «Pourtant, c’est clair que j’avais commandé un menu halal sans alcool.» Bibi se dit remontée. «À cause de cette erreur, j’ai dû goûter à l’alcool et je sens que j’ai trahi ma foi, même si cela n’était pas intentionnel.»

Sollicité pour une réaction, le personnel de la compagnie d’aviation nationale a présenté ses excuses. Promettant de demander à chaque passager de préciser le choix de son menu.

