Les activités d’Air Mauritius à Madagascar ont été couronnées de succès. Ce qui fait de cette compagnie aérienne mauricienne, l’une des plus performantes dans la région.

La compagnie aérienne Air Mauritius affiche un bilan positif pour l’année 2016. Selon les explications de ses dirigeants, elle a enregistré une hausse de vente des tickets à Mada­gascar. « D’avril à décembre, nous avons connu une hausse de 38% de billets vendus dans la Grande île, c’est-à-dire, par des Malgaches qui voyagent vers Maurice et d’autres destinations. Ce qui nous a amenés à revoir les fréquences de vol sur la liaison entre les deux pays », a souligné Monny Law Relon, directrice commerciale de Air Mauritius.

Actuellement, la Paille-en-queue assure six vols par semaine entre Antananarivo-Ivato et Plaisance. Quatre vols sont opérés en Airbus A340 et les deux autres avec un Airbus A319. Et depuis octobre 2016, la compagnie nationale mauricienne a étendu ses activités avec le service cargo.

Jubilé

Les marchandises en provenance de Madagascar peuvent actuellement s’acheminer vers d’autres pays.

Ce service enregistre 60 tonnes de produits par semaine transportés sur les cinq continents. « Il nous est possible de convoyer des animaux vivants/congelés tels que les crabes, les crevettes, les poissons, les langoustes, des produits frais/condi­tionnés comme les fruits et légumes, les litchis soufrés ainsi que le textile », expose Michella Rakotolahy, directrice du service.

L’année 2016 était une année de défi pour Air Mauritius. Elle a tenu tête à ses concurrents. Ce qui lui a permis de relever plusieurs défis si on ne cite que l’ouverture du couloir aérien reliant l’Afrique à l’Asie grâce à The Air Corridor, un projet initié avec CHangi Airport de Singapour. Et cela sans compter le profit net de 16,5 millions d’euros qui s’expliquent par l’augmentation du nombre de passagers. L’ouverture de la nouvelle succursale sise à Ambo­divona Antananarivo, et la programmation de nouvelles destinations telles que Guangzhou (Chine), Maputo (Mozambique) et Dar Es Salaam (Tanzanie) marquent, entre autres, son bilan au second semestre.

« Avec l’installation de cette nouvelle marque à Mada­gascar, nous proposons tous les services suivant les qualités et les normes d’Air Mauritius à savoir les passagers, le traitement fret et cargo », indique Lilia Mika, directrice de la compagnie à Madagascar. Bien entendu, les activités s’opèrent en collaboration avec des prestataires.

La compagnie mise ainsi sur l’optimisation de la rapidité et de la sécurisation jusqu’à la destination.

Se basant sur la réussite de 2016, elle compte aller encore loin, cette année, en offrant une promotion sur la Chine jusqu’au début avril. Air Mauritius célè­brera également son jubilé cette année et l’arrivée de nouvelles flottes couronnera son année fiscale.

Farah Raharijaona/Lova Rafidiarisoa