La Chine à portée de main. Air Madagascar revient à Guangzhou après avoir suspendu cette ligne en janvier. La reprise de cette destination est annoncée pour le mois de février 2017.

« La reprise des vols se fera à partir du 12 février 2017 en vol direct au départ d’Anta­nanarivo via Saint-Denis de la Réunion, à raison de 2 vols hebdomadaires – le mercredi et le dimanche – opérés au moyen de l’A340-300 d’Air Mada­gascar, et en partenariat avec Air Austral, sur la route Saint-Denis de la Réunion – Guangzhou – Saint-Denis de la Réunion », indique un communiqué de la société.

La suspension de cette ligne a été motivée pour des raisons économiques. La compagnie était sous la coupe d’une restructuration. Selon les explications obtenues à l’époque, « la ligne Guangzhou était non rentable. Elle engendre une perte de

7 millions de dollars par année à la compagnie aérienne ». Les dirigeants de la compagnie aérienne ont du revoir ses stratégies marketing avant de reprendre la route vers la Chine. C’est pourquoi, Air Madagascar a conclu un partenariat avec Air Austral pour desservir cette destination. La reprise du vol vers Guangzhou est un signal très fort pour la compagnie aérienne qui est en plein redressement en ce moment.

Actuellement, la Chine est un marché très convoité. Les touristes chinois ont dépensé en 2014 une somme ahurissante de 140 milliards de dollars dans le monde dont plus de la moitié en achats de souvenirs. L’ouverture de cette ligne offrira une opportunité à la grande île de grignoter une part sur ce marché très important.

Lova Rafidiarisoa