La compagnie aérienne nationale revient sur la ligne vers la Chine, ce dimanche. D’ores et déjà son quota de sièges est rempli.

La reprise de la liaison vers Guanghzou en pleine préparation. À quelques jours du vol inaugural, Air Madagascar annonce son satisfecit sur le taux de remplissage. « Les réservations enregistrées en ce moment dépassent le quota de sièges de la compagnie pour ce vol », indique une source proche de la société. Le vol inaugural de cette liaison aérienne est prévu ce dimanche.

Pour réaliser cette reprise des vols vers la Chine, la compagnie nationale s’est associée à Air Austral pour un partage de code. Deux vols hebdomadaires, dimanche et mercredi, sont ainsi programmés dans le cadre de cet accord. Le vol s’opérera avec un Airbus A340-300, appareil d’une capacité totale de 275 sièges dont 30 en classe affaires, 21 en classe confort et 224 en classe économique, la moitié étant mise à la disposition des passagers d’Air Madagascar.

Le vol MD18 quittera l’aéroport d’Ivato dimanche matin à 10h45 pour rejoindre La Réunion puis Guangzhou. L’appareil devra atterrir à l’aéroport international de Baiyun à Guangzhou à 5h30 heure locale le lendemain. De Guanghzou à Antananarivo, les départs auront lieu chaque lundi et chaque jeudi, à 9h10, heure de Guangzhou, pour une arrivée à Ivato à 17h50. Il fera une escale à l’aéroport de Roland Garros à La Réunion.

Pour marquer son retour dans l’Empire du milieu, Air Madagascar a concocté des offres promotionnelles. À part la proposition des tarifs promotionnels pour cette destination, elle suggère aussi à ses clients la possibilité d’embarquer une troisième pièce de bagages de 23 kilos en soute à condition qu’ils fassent une réservation dans ce sens.

Opportunité

La suspension de cette ligne a été motivée par des raisons économiques. La compagnie devait subir une restructuration. Selon les explications obtenues à l’époque, « la ligne Guangzhou était non rentable. Elle occasionnait une perte de 7 millions de dollars par année à la compagnie nationale ».

Ses dirigeants ont dû revoir ses stratégies marketing avant de reprendre la route vers la Chine. C’est pourquoi Air Madagascar a conclu un partenariat avec Air Austral pour desservir la destination. La reprise du vol vers Guangzhou est un signal très fort pour la société qui est aujourd’hui en plein redressement. D’autant plus que la compagnie réunionnaise figure parmi les finalistes dans la « privatisation » de la compagnie malgache.

Avec Ethiopian Airlines, elle est désignée par le conseil d’administration d’Air Madagascar comme étant la soumissionnaire la mieux placée pour la reprise des 49% du capital de la compagnie nationale aérienne. Les deux compagnies devraient entrer ainsi en négociation avec le gouvernement malgache et les dirigeants d’Air Madagascar dans les prochains jours. Dans ce sens, ce partenariat serait –il une prémices à un éventuel choix porté à Air Austral La réponse devrait être connue avant le 31 mars.

Ce processus de sélection du partenaire stratégique permettra de relancer la compagnie sur les rails de la croissance et de l’équilibre financier, pour le plus grand bénéfice de l’économie malgache et du tourisme. A son actif, d’après son site internet, la compagnie nationale aérienne dessert actuellement 7 desti­nations dont Moroni (Comores), Marseille

(France), Paris (France), Dzaoudzi (Mayotte), Saint Denis (La Réunion), Port Louis (Maurice), et Mahé (Seychelles). La ville de Guangzhou vient de renforcer sa liaison aérienne.

Actuellement, la Chine est un marché très convoité. Les touristes venant de ce pays ont dépensé en 2014, 140 milliards de dollars dans le monde dont plus de la moitié en achats d’objets de souvenir. L’ouverture de cette ligne offrira une opportunité à la Grande Île de grignoter une part sur ce marché très important.

Lova Rafidiarisoa