Une nouvelle compagnie sillonnera le ciel malgache au mois de mars. Il s’agit de la filiale d’Air Madagascar.

C’est confirmé. Air Madagascar a bien l’intention de créer une nouvelle filiale pour ses vols domestiques. C’est le directeur général de la compagnie malgache, Besoa Razafimaharo, lui-même, qui a annoncé cette nouvelle devant la presse lors de la signature du pacte d’actionnaires entre la compagnie aérienne malgache et son partenaire stratégique Air Austral à Antaninarenina. Toutes les procédures de création de cette nouvelle compagnie ont déjà été enclenchées. Elle serait opérationnelle fin mars, selon les dires de ce dirigeant d’Air Madagascar.

« Nous sommes dans la phase de mise en place de cette filiale, notamment sur le plan juridique et technique. Nous sommes en contact avec l’aviation civile de Madagascar (ACM) sur le contour technique de la compagnie. Elle sera créée en janvier et sera opérationnelle à partir du prochain programme d’été de l’IATA, qui commence fin mars », a révélé Besoa Razafimaharo.

L’idée des dirigeants d’Air Madagascar est de dynamiser ce réseau marqué par des irrégularités chroniques, et des retards répétés. La création d’une compagnie filiale à 100% Air Madagascar permettra à la maison mère de se focaliser beaucoup plus sur le développement des vols régionaux et long courrier et d’être plus réactif sur le réseau interne. « Le mot d’ordre est le retour aux fondamentaux du transport aérien à savoir la notion de régularité, la ponctualité et le service à la clientèle. Nous avons beaucoup à faire dans ces domaines

actuellement », explique le DG d’Air Madagascar sur les priorités du plan de transformation de la compagnie malgache.

Pour faire tourner sa filiale, Air Madagascar mettra à sa disposition les flottes ATR-72 et Twin Otter.

« La maison mère pourra mettre au service de la filiale le Boeing 737-800. Il est évident qu’il y aura une coordination serrée entre la maison mère et la filiale. Ceci afin d’optimiser les offres pour les clients », confie toujours Besoa Razafimaharo. D’après les explications de ce responsable, le plan d’affaire d’Air Madagascar prévoit de doubler les fréquences de vols dans les principales destinations. « Il y aura deux vols par jour sur Nosy-Be, Diégo, Toamasina, Toliara, Tolagnaro, et une desserte quotidienne sur les destinations secondaires », continue-t-il d’expliquer.

Beaucoup reste ainsi à faire pour les dirigeants d’Air Madagascar. La signature de ce pacte d’actionnaire déploiera à la compagnie malgache un nouveau plan de vol, celui de renouer avec les croissances et bénéfices. Désormais, elle est détenue à 49% par la compagnie Air Austral.

Eric Koller, président d’Air Madagascar

Après la cérémonie de closing, c’est-à-dire, le pacte d’actionnaire entre Air Madagascar et Air Austral, le conseil d’administration de la compagnie malgache s’est réuni pour nommer son nouveau Président. Eric Koller assure désormais le poste de Président du conseil d’administration d’Air Madagascar. À part d’être un professionnel du secteur touristique et de l’hôtellerie, celui-ci est aussi membre du parti Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM).

Le conseil d’administration est composé des représentants de l’État malgache avec Herivelo Andriamanga, Thierry Rakotoarison, Eric Koller et le général Didier Paza. De son côté, Air Austral, le deuxième actionnaire de la compagnie, est représenté par Didier Robert, Marie Joseph Malé et Dominique Dufour.

Recrutement de pilotes

Les dirigeants d’Air Madagascar ont désormais du pain sur la planche. Pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de transformation de la compagnie aérienne malgache, le renforcement des effectifs du pilote figure dans le planning. Selon les explications de Besoa Razafimaharo, vingt-sept pilotes seront recrutés dans l’immédiat pour renforcer la capacité technique de la compagnie. « L’objectif est, d’ici la période de pointe 2018, de pouvoir mettre en ligne les deux Airbus A340 pour faire les quatre vols hebdomadaire Antananarivo-Paris en aller et retour, et un vol par semaine entre Antananarivo et Marseille », a fait savoir ce professionnel de l’aviation. Outre le recrutement, la compagnie prévoit de remettre à niveau sa flotte. Actuellement, cinq des onze appareils d’Air Madagascar sont opérationnels.

Lova Rafidiarisoa