Le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral sera axé sur le dévelop­pement du réseau régional. Air Madagascar assurera les vols domestiques.

Les détails se précisent sur les ambitions de la compagnie Air Austral. Pour la compagnie réunionnaise, l’accord de partenariat stratégique avec la compagnie Air Mada­gascar est l’occasion de développer le réseau régional.

« Le partenariat sera beaucoup plus axé sur le développement des vols régionaux. C’est sur ces lignes qu’on doit travailler beaucoup plus ensemble et aider à mieux se positionner sur l’axe Antananarivo – Paris, une ligne très importante », a fait savoir Marie Joseph Malé, président directeur général de Air Austral lors d’une rencontre avec la presse, mardi, après la signature du protocole d’accord entre les deux compagnies.

Présentes sur le réseau régional, les deux compagnies se connaissent très bien pour avoir déjà travaillé ensemble au travers de partages de codes sur certaines destinations. Dans ce sens, l’extension des destinations figure comme une priorité pour Air Austral. « On va desservir plus de villes dans les provinces malgaches de manière à pouvoir y donner plus d’accès, que ce soit via Antananarivo ou La Réunion. Les vols peuvent être exploités avec Air Austral ou Air Mada­gascar », a souligné le patron d’Air Austral. Pour lui l’objectif de ce partenariat est d’abord de redresser la compagnie malgache et d’en faire un relais de croissance.

Conflit d’intérêts

C’est pourquoi, la compagnie réunionnaise prévoit investir 40 millions de dollars pour faire sortir Air Mada­gascar de sa situation actuelle.

Une frange de l’opinion publique craint, néanmoins, un conflit d’intérêts. « Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quand vous êtes a priori éloigné ou sur une même ligne en concurrence, il y a nécessairement au départ un conflit d’intérêts. Mais l’idée de cette coopération est de se dire ensemble qu’il y a de la place pour tous. Deuxièmement, ensemble on sera comme un groupe uni beaucoup plus fort face à la concurrence », a-t-il expliqué.

Sur le plan domestique, c’est un domaine que la compagnie Air Austral laisse aux soins d’Air Madagascar. « Il n’y aura pas d’avions d’Air Austral sur les vols domestiques. Les expériences ont démontré qu’Air Madagascar dispose de plus de compétences sur ce marché. Toutefois, nous allons aider la compagnie malgache à développer ce marché afin de répondre aux attentes des passagers », a conclu Marie Joseph Malé.

Lova Rafidiarisoa