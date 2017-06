La signature de l’accord de partenariat stratégique et de pacte d’actionnaire se fera prochainement. Des points sont encore à boucler.

Les négociations prennent plus de temps que prévu. Les deux mois avancés sont insuffisants pour boucler le mariage entre Air Madagascar et Air Austral. Il faudra attendre la fin de ce mois ou le mois prochain pour voir la signature de l’accord de partenariat stratégique et le pacte d’actionnaire. Les responsables des deux compagnies avancent des contraintes politiques et audit pour soutenir ce report du calendrier.

« Une série d’évaluations et de vérifications portant notamment sur les finances, les ressources humaines, les opérations et le système d’informations de la compagnie malgache est menée actuellement par un cabinet d’audit. Le président de la Région Réunion souhaiterait aussi assister à cet évènement majeur, mais il est encore bloqué par les législa­tives », a fait savoir Eric Kholer, membre du conseil d’administration de la compagnie Air Madagascar.

En outre, certains dossiers traînent encore. Le gouvernement n’a pas encore fini de décider sur le sort des petits porteurs dans le capital de sa compagnie aérienne.

Stratégique

Puisque dans le cadre de ce partenariat stratégique, il est prévu qu’Air Austral détienne les 49% du capital et les 51% restant à l’État malgache. De son côté, Air Austral n’a pas encore identifié son investisseur qui apporterait le pactole de 40 millions de dollars, le fonds nécessaire à la relance d’Air Mada­gascar dans le cadre de ce mariage. « Nous sommes en pleine recherche », a déclaré Jean François Devaux de la compagnie Air Austral.

« Après la signature de l’accord, il y a une période de six mois pour arriver à la clôture financière. Après cela il y a une période de transition pour prendre les rênes de l’entreprise. C’est un travail intense qui commence entre les deux parties. Le gouvernement malgache doit s’atteler à la gestion des dettes d’Air Madagascar et à l’amélioration de certaines plateformes aéroportuaires. Et Air Austral doit boucler le financement », a expliqué Jean Marc Bourreau, chief executive officer du cabinet IOS Partner.

Ce partenariat stratégique reste à ce stade la meilleure issue possible et la plus réaliste pour un redressement effectif et durable de la compagnie. Il a vocation de sortir Air Madagascar de sa situation actuelle et à développer la compagnie sur le moyen et le long terme. Sa capacité dans le futur à être plus compétitive face à la concurrence internationale figure également parmi les priorités du plan de redressement.

Lova Rafidiarisoa