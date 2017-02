Sans tambour ni tamtam. Air Madagascar a relancé dimanche sa liaison vers Guangzhou en Chine, opérée via La Réunion et en partage de codes avec Air Austral. Le vol MD18 de la compagnie nationale malgache a décollé de l’aéroport d’Ivato dimanche matin vers 11 heures. L’Airbus A340-300 de la compagnie nationale malgache était attendu à La Réunion à 13 heures 30. À l’aéroport de Roland Garros, le lancement de ce premier vol vers Guangzhou a fait l’objet d’une cérémonie digne de ce nom. Le vol a ensuite repris sa route vers la Chine à 15Heures 20, en présence de Marie Joseph Malé, président directeur général d’Air Austral.

La compagnie nationale aérienne malgache signe ainsi son retour en Chine et en Asie après un an d’absence. Elle avait suspendu en janvier 2016 la desserte de Guangzhou, qui s’effectuait alors via Bangkok, citant un manque de rentabilité. Ce partenariat avec la compagnie réunionnaise permet d’assurer un meilleur remplissage de l’avion. Dans le cadre de cet accord de partage de code, la moitié des sièges de l’aéronef est, en effet, mise à la disposition d’Air Austral. Et pour ce vol inaugural, les responsables d’Air Madagascar annoncent que la compagnie a rempli son quota.

Les deux compagnies prévoient une fréquence de deux vols par semaine en aller et retour. Le vol quitte Antana­narivo le mercredi et dimanche à 10h45 et Saint-Denis-de- La-Réunion à 15h00 pour une arrivée à Guangzhou à 05h30 le lendemain. Et de Guangh­zou à Antananarivo, les départs auront lieu chaque lundi et chaque jeudi, à 9h10, heure de Guangzhou, pour une arrivée à Ivato à 17h50. Il fera une escale à l’aéroport de Roland Garros à La Réunion.

Lova Rafidiarisoa