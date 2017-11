Le nouveau conseil d’administration d’Air Madagascar a été constitué lors d’une assemblée générale des actionnaires, hier. Des administrateurs d’Air Austral font leur entrée.

Air Madagascar tourne une nouvelle page. Le conseil d’administration de la compagnie a connu un grand changement. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue hier, à Anosy, a constitué les sept membres de cet organe décisif, pour un mandat de quatre ans. L’équipe d’Air Austral fait son entrée dans le CA. Le représentant du personnel est absent de la nouvelle composition. Deux des anciens administrateurs ont seulement retrouvé leur poste.

Marie Joseph Malé, Dominique Dufour et Didier Robert siégeront au sein du conseil d’administration d’Air Madagascar. Ces trois personnalités qui ne sont autres que le Président directeur général, le secrétaire général de la compagnie Air Austral et le Président de la Sematra représenteront les intérêts de la compagnie réunionnaise.

Outre les représentants de la compagnie Air Austral, quatre représentants de l’État malgache complètent l’équipe. Thierry Rakotoarison et Erik Koller gardent toujours leur poste au sein de ce conseil d’administration. Herivelo Andriamanga, directeur général du Trésor (DGT) intègre l’équipe. La surprise reste la nomination du Général Didier Paza, en tant que membre du conseil d’administration.

Conditionnée

D’après les informations obtenues auprès de la compagnie Air Madagascar, ils ne prendront leur fonction qu’à l’issue du closing. Les administrateurs sortants assureront la conduite de la phase transitoire et la continuité opérationnelle. Le nom du Président du conseil d’administration sera connu dans les prochains jours.

Depuis la signature du contrat de partenariat stratégique du 9 octobre, tout le monde attendait l’accouchement du closing ouvrant sur la signature du pacte d’actionnariat. C’est-à-dire l’entrée d’Air Austral dans le capital de la compagnie aérienne malgache. Cette entrée est toutefois conditionnée par l’apport d’un fonds de 40 millions de dollars de la part de la compagnie réunionnaise. Le paiement d’une première tranche d’un montant de 10 millions de dollars lui ouvre la voie pour acquérir 39,04% du capital d’Air Madagascar. Le paiement d’un chèque de 5 millions de dollars lui permet de conserver la place de deuxième actionnaire avec 49% du capital. Les 25 millions de dollars restants seront utilisés dans le compte courant.

Lova Rafidiarisoa