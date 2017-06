Dans le cadre de son entrée dans le capital d’Air Madagascar, la proposition de la direction générale de la compagnie malgache revient à Air Austral.



Même si le mariage n’est pas encore scellé entre Air Madagascar et son partenaire stratégique Air Austral, quelques bribes d’informations sont pourtant lâchées par des responsables sur le contour du partenariat entre les deux compagnies. La compagnie Air Austral, par exemple, serait à la commande de la compagnie malgache. La proposition de la direction générale lui revient.

« La direction générale sera proposée par Air Austral et la présidence du conseil d’administration sera assurée par Madagascar », a révélé Eric Koller membre du conseil d’administration de la compagnie malgache lors d’une conférence sur transport aérien au salon International Fair of Madagascar (ITM), vendredi.

Trois ans de redressement

Le fait d’avoir la main sur la direction générale permettrait ainsi à la compagnie réunionnaise de mettre au concret les lignes fixées dans le business plan présenté dans le cadre de ce partenariat. Dans ce sens, le transporteur réunionnais estime que Air Madagascar pourrait renouer avec les bénéfices au bout de trois ans de redressement, et être capable de réaliser un chiffre d’affaires de 420 millions de dollars, avec un taux de rentabilité de 4.6% dans dix ans. Outre cela, le plan prévoit de développer progressivement la flotte d’Air Madagascar pour atteindre quatorze appareils en activité en 2020 et dix-sept en 2023.

Depuis un mois, les deux compagnies font une campagne de sensibilisation, le temps d’éclaircir certaines opinions, sur le contour de ce partenariat. Devant le personnel d’Air Madagascar, les responsables de la compagnie Air Austral ont fait part de leur vision sur le développement des deux compagnies dans le cadre de contrat. C’était aussi le cas, la semaine dernière, des différents acteurs de l’industrie touristique, d’avoir de plus amples informations à ce sujet.

La compagnie réunionnaise compte bien sur cette entrée dans le capital d’Air Madagascar pour mieux se positionner sur le marché régional devant l’arrivée des autres compagnies aériennes. Cette vision repose en fait sur le développement conjoint de deux hubs complémentaires, à savoir Antananarivo et La Réunion, avec l’ouverture d’autres destinations comme Düsseldorf, Genève, Bombay, Guangzhou, Paris depuis Antananarivo. À cela s’ajoutent d’autres villes comme Capetown, Johannesburg et Maputo.

« Le partenariat sera beaucoup plus axé sur le développement des vols régionaux. C’est sur ces lignes qu’on doit travailler beaucoup plus ensemble et aider à mieux se positionner sur l’axe Antananarivo – Paris, une ligne très importante. On va apporter quelque chose pour Air Madagascar et elle va nous apporter un relais de croissance », a fait savoir Marie Joseph Malé, président directeur général de Air Austral lors d’une rencontre avec la presse, après la signature du protocole d’accord entre les deux compagnies en avril.

Lova Rafidiarisoa