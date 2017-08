L’expert français, Philippe Léon anime un stage de quatre jours au gymnase couvert d’Ankorondrano. Soixante intéressés sont en lice.

Coup d’envoi hier, c’est parti pour quatre jours de stage d’aïki­do. Soixante intéressés suivent le stage animé par l’expert de haut niveau, Philippe Léon titulaire du grade de 7ème dan Aikikai de Tokyo depuis hier au gymnase couvert d’Ankorondrano.

En plus de pratiquants de la capitale, d’autres villes comme Antsirabe, Maha­janga, Manakara, Toamasina et Fianarantsoa ont eu aussi des représentants au stage qui ne prendra fin que le samedi 2 septembre. Le nombre des participants a vu une importante baisse car en 2008, lors du premier passage de cet expert français à Mada­gascar, les chiffres ont atteint les deux-cent cinquante.

« L’objectif c’est plutôt la qualité… En 2008, notre but était de regrouper à tout prix les pratiquants. L’objectif cette fois c’est le renforcement des techniques et le respect entre pratiquants, et surtout la remise aux normes pour pouvoir intégrer plus tard l’international », a précisé Tiavina Ranaivo, président de l’association Aïkido Aikikai Madagascar, initiatrice de cet événement. « Ce stage est aussi une occasion de former les membres du comité collégial de jury en vue des prochains examens de passage de grade » a-t-il poursuivi.

Vérification du niveau

À son deuxième passage dans la Grande île, après celui en 2008, Philippe Léon a souligné «J’ai effectivement constaté l’évolution de l’aïki­do malgache… On a d’abord travaillé les techniques souples, j’ai remarqué le dynamisme des stagiaires qui ont toujours l’envie de pratiquer l’aïkido et d’évo­luer ». « On a commencé par des techniques de base, une sorte de vérification de leur niveau. Et aussi pour que tout le monde puisse suivre à son rythme le stage… Je vais monter petit à petit le niveau et également diversifier les techniques », a résumé Philippe Léon de la journée d’hier.

D’autres techniques fondamentales et études variantes de l’aïkido seront encore au programme de trois au­tres jours restants du stage. En organisant ce stage, l’association Aïkido Aikikai Mada­gascar poursuit son souhait de promouvoir et perpétuer la pratique de l’aïkido dans les règles de l’art et selon sa tradition, puis normaliser la pratique, l’évaluation des compétences et la transmission des grades.

Serge Rasanda