De retour au pays il y a cinq ans, Tiavina Ranaivo, 3e dan en aikikai de Tokyo, veut fonder sa propre école dans la capitale, car pendant des années, depuis son retour à Madagascar, il s’est entraîné en tant qu’invité dans les clubs de ses amis.

Dans ce sens, depuis le début de ce mois de septembre, Tiavina dispense des cours d’aïki­do et d’aïkikai, tous les mercredis et vendredis soir à partir de 18 heures, au dojo de l’ASKA 67ha Sud. Tiavina Ranaivo a pratiqué et approfondi cet art martial japonais, depuis 1986, à Tokyo, Japon et plus de douze ans en France.

Évoluant pendant des années en France, Tiavina est ancien membre de la France d’aïkinage à Bor­deaux, du cercle Tissier à Paris et de l’ASAM (Asso­ciation Aïkido de Mada­gascar), ancien élève de Philippe Léon 7e dan en aïkikai, Bruno Zanotti 6e dan en aïkikai, Christian Tissier shihan 8e dan en aïkikai, Jean François Perrin 6e dan en aïkikai, Roger Ramahenina 4e dan.

Tiavina a également suivi différents stages de haut niveau, entre autres avec Gérard Blaise 7e dan en aïkikai, Eno Seishina shihan 8e dan en aïkikai, Mitsuru Sobue shihan 7e dan, en aïkikai, Daniel Jean Pierre shihan 6e dan et Armand Mamy Rahaga 5e dan.

