Le gouvernement envisage des mesures pour que les aides promises par les bail­leurs de fonds soient efficacement mises en œuvre, et effectivement décaissées.

Pour un défi, c’en est un. Pour les trois prochaines années, Madagas­car doit absolument améliorer sa capacité d’absorption des aides. Car l’idée n’est pas seulement de réussir à arracher des promesses de soutien financier. Il s’agit aussi et surtout de mettre efficacement en œuvre et de faire effectivement décaisser les soutiens financiers promis. « Le défi est de savoir utiliser efficacement les financements qui nous sont alloués », a déclaré, hier, le chef du gouvernement, Olivier Mahafaly, au cours d’une conférence de presse.

L’amélioration de la capacité d’absorption des aides est d’autant plus importante que selon le Premier ministre, Madagascar, pour les trois années à venir, aura besoin de pas moins de

5 milliards de dollars pour réaliser ses projets de développement. Un montant qui ne devrait pas se limiter à être annoncé ou promis, mais à effectivement être décaissé.

Or, « notre capacité d’absorption est actuellement limitée à 500 millions de dollars par an », poursuit Olivier Mahafaly. Le taux moyen étant de 65,29% entre 2009 et 2015, selon un document du secrétariat technique permanent pour la coordination de l’aide. Par ailleurs, rien que pour 2017, le programme d’investissement public table sur près de 2 900 milliards d’ariary, soit plus de 900 millions de dollars, de financement externe.

Ambitions à la baisse

Pour atteindre ses objectifs de faire décaisser au maximum les promesses faites et à venir et de concrétiser les prévisions, le gouvernement a déjà décidé de revoir ses ambitions à la baisse. Ainsi, au lieu de présenter à la conférence des bailleurs et des investisseurs 130 projets qui auraient nécessité 20 milliards de dollars, il s’est limité à une cinquantaine de projets estimés à 5 milliards de dollars.

Ces projets devraient, par ailleurs, être immédiatement réalisables. « Les projets qui seront présentés n’auront plus besoin de faire l’objet d’études de faisabilité », soutient Olivier Mahafaly. L’argent donné ou prêté par les partenaires techniques et financiers devrait ainsi être immédiatement utilisable. L’idée du gouvernement est aussi de proposer « des projets ayant des impacts directs sur le quotidien de la population ».

D’autres paramètres restent également à considérer, et des mesures doivent être prises pour y pallier, indique le Premier ministre : la lourdeur administrative, mais également les procédures exigées par les bailleurs de fonds pour le décaissement.

Lova Rabary-Rakotondravony