L’Union européenne a annoncé aujourd’hui une aide humanitaire de 6.2 millions d’euros, soit 20 milliards d’ariary pour Madagascar. pour répondre aux besoins suite au passage du cyclone Enawo et aux effets de la sécheresse sur l’insécurité alimentaire dans le Sud.

« Concernant l’appui en réponse aux conséquences du passage du cyclone Enawo, un budget de 1 million d’euros soit 3,3 milliards d’ariary vient d’être débloqué pour contribuer au renforcement des capacités logistiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire auprès des personnes sinistrées», indique le communiqué de l’Union européenne.

En matière de prévention et réduction des risques de catastrophes, la même, somme sera également allouée pour contribuer au renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables dans la région Est de Madagascar.

Enfin, un budget de 4,2 millions d’euros soit 13,4 milliards d’ariary est mobilisé pour le soutien à l’action du programme alimentaire mondiale (PAM) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) dans le Sud du pays

L. R.