Un journaliste nigérian a récemment publié sur Twitter, quelques propos d’Ahmad, candidat déclaré à la présidence de la CAF.

En marge de la Coupe d’Afri­que des Nations au Gabon, un journaliste nigérian s’est entretenu avec Ahmad, candidat déclaré à la présidence de la Confédération africaine de football. Celui-ci a publié quelques propos du président actuel de la Fédé­ration malgache de football, sur Twitter, par la suite.

Ahmad y évoque notamment les raisons qui l’ont poussé à se présenter au scrutin de ce mois de mars, à Addis-Abeba (Ethiopie): «J’ai décidé de me porter candidat, parce que je pense que la CAF a besoin de changement. Il n’y a pas de querelle personnelle entre moi et Issa Hayatou (Ndlr: président actuel de la CAF et candidat pour un huitième mandat). Par contre, je trouve qu’il y a quelques problèmes au niveau du mode de fonctionnement de la Confédération».

Le journaliste nigérian a également posté les réactions du numéro un de la FMF, à propos du retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2017 à Madagascar: « La CAF n’avait aucune raison valable de retirer l’organisation de la CAN U17 à notre pays. Oui, nous ne sommes pas encore prêts à 100%. Mais regardez actuellement au Gabon, certaines infrastructures ne sont pas encore entièrement finies, mais les matchs de la CAN se jouent tout de même.»

Nouveau souffle

Face à lui, lors de l’élection à venir, Ahmad affrontera Issa Hayatou, grand manitou de la CAF, âgé aujourd’hui de soixante-dix ans, en place depuis 1988. Mercredi en fin de matinée, une partie de l’émission «Appel sur l’actualité», sur Radio France internationale (RFI), lui était consacrée.

Et la grande majorité des auditeurs y ont exprimé leur opposition à un éventuel huitième mandat du Came­rounais. «C’est le mandat de trop»… «La CAF a besoin d’un nouveau souffle»… «Il a bien œuvré pour développer la CAF et je ne remets pas en cause son bilan. Mais aujourd’hui, il n’a plus rien à apporter au football africain », ont, tour à tour, martelé les inconditionnels de la RFI. Tandis qu’un autre a choisi d’allier ironie et satire: « J’ignorais que la CAF était un État où l’on pouvait rester président à vie.» Les mots de ces auditeurs résument bien la situation. Comme quoi il est temps qu’Issa Hayatou passe le relais.

Haja Lucas Rakotondrazaka