Des produits maraichers, fruitiers et l’élevage de poulets gasy, cultivés et réalisés en péri-urbain de manière écologique cherchent preneurs.

Trois communes de la région Anala­manga sortent du lot dans la production maraîchère, fruitière et, dans l’élevage de poulets «gasy». Sabotsy Namehana, Talatamaty et Andranonahoatra ont été sélectionnées parmi trente trois communes d’intervention cibles, pour avoir répondu favorablement à un appel à proposition de projet agro-écologique. Le concept entre dans le focus «Nourrir la capitale» du projet Professionnalisation des filières agricoles péri-urbaines d’Antananarivo (Profapan) du programme ASA (Agro-sylviculture autour d’Antananarivo), financé par Agrisud International, Union européenne. La signature de convention d’appui financier des trois communes sélectionnées s’est déroulée hier à Ivandry. « Ces trois communes recevront chacune une enveloppe de 25000 euros pour réaliser des projets d’infrastructures d’amélioration de marché communal, de renforcement de capacité d’agents communaux et de commercialisation de produits agro-écologiques », a fait savoir Daniel Andrianimpanana, coordonnateur du Profapan.

Les projets avancés par ces communes ont été choisis pour leur pertinence, faisabilité technique et économique ainsi que la durabilité, tenant compte du genre, de l’environnement et de la valorisation des produits agro-écologiques assurés par les producteurs des dites communes.

Commercialisation

L’existence de bacs à ordures, de sanitaires, d’adduction d’eau sont entre autres les bons critères retenus. « L’entretien et la pérennité de ces infrastructures à réaliser sont des enjeux non négligeables pour les communes bénéficiaires des appuis financiers », estime le représentant de l’Agri-sud international.

Le Profapan intervient dans l’appui d’un millier de producteurs et de soixante dix collecteurs de produits agro-écologiques dans

quatre districts de la région Analamanga. « Ces produits agro-écologiques sont naturels car ils utilisent des intrants naturels, sont bénéfiques pour la santé, le tout dans un souci de protection de l’environnement », précise encore le coordinateur de Profapan. Le projet ayant démarré en 2015, est en mi-parcours, mais a pu installer jusqu’ici deux points de vente de produits agro-écologiques, à Analakely et à Ivandry. D’autres lieux de commercialisation pour ainsi élargir la clientèle, sont en étude.

Mirana Ihariliva