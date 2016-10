L’ananambo intéresse plus d’un. Des sociétés s’intéressent maintenant à l’exploitation et transformation de moringa oleifera ou appelée communément à Madagascar « ananambo ». C’est le cas de Moringa Wave, une start-up spécialisée dans le traitement de cette plante miracle. Actuellement, la société projette de lancer une campagne de crowdfunding ou financement participatif au mois de décembre. « Nous espérons une levée de 20 000 euros à l’issue de cette campagne », annonce Franco Emilio Risso fondateur de cette start up.

Actuellement, la société dispose de trois sites de production dans les régions de Vatovavy Fitovinany, Iho­rombe, Atsimo Andrefana et Atsinanana. Une autre unité de production est basée à Antananarivo pour les traitements compliqués, le conditionnement et le stockage. « Les produits finis sont destinés au marché européen mais aussi local. En plus, une

partie, de la production est réservée à la lutte contre la malnutrition, donc pour les cantines scolaires », soutient notre interlocuteur.

Lors de l’évènement start-up dating organisé le 15 octobre dernier, le projet de Moringa Wave a attiré particulièrement l’attention du public. « Moringa Wave est né de la volonté de promouvoir le développement de la population locale grâce à des solutions innovantes et durables. Il est structuré comme un projet à but non lucratif, mais abandonne la voie traditionnelle de certains projets, fondée uniquement sur des dons, pour suivre le modèle de l’économie sociale et solidaire », avait-il déclaré.

Utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne pour soigner plus de 300 maladies, le moringa fait peu à peu sa place dans les foyers grâce à ses nombreuses vertus désormais reconnues. La particularité du moringa et sa haute teneur en nutriments, en acides aminés, en vitamines et en antioxydants, font de lui un aliment idéal pour combler les différentes carences de l’organisme.

