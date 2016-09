Le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage se secoue. Afin de réduire au mieux les problèmes fonciers.

Défi. « Le problème domanial, auquel sont confrontés, entre autres les agriculteurs dans le milieu rural, est un souci majeur à Madagascar », reconnaît Rivo Rakotovao, Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE), interviewé durant l’atelier national de lancement du projet de croissance agricole et de sécurisation foncière (CASEF), qui s’est tenu à l’Hôtel Colbert, hier. Dernièrement, le secrétaire général de la coalition paysanne de Madagascar (CPM) a indiqué qu’« environ 85% des paysans ont actuellement des problèmes fonciers et font des allées et venues au tribunal».

Pourtant, comme l’a souligné Nirinela Rahari­mandimby, inspecteur des domaines et de la propriété foncière, « la protection de la propriété foncière est cruciale pour le bien être des plus pau­vres, dans la mesures où elle conditionne l’amélioration de la productivité agricole à travers plusieurs démarches, d’abord comme motif d’incitation à la valorisation de la terre, mais aussi comme clé d’accès au crédit ».

Croissance agricole

Aussi, au terme d’une intervention de cinq ans (2016-2021), le projet CASEF fixe des objectifs touchant la réforme politique foncière et la révision des textes fonciers, en collaboration avec le Ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). « Çà doit être un système foncier responsable et qui tient compte de la réalité. C’est pourquoi la dématérialisation des procédures mais aussi la multiplication et la formation des agents domaniaux s’avèrent indispensables », recommande Rivo Rakotovao.

Le projet CASEF se présente comme réponse aux problèmes récurrents que les acteurs dans les chaines de valeurs agricoles rencontrent au quotidien, et touchent l’accès aux marchés et l’agriculture commerciale. Toutes les actions d’appui à la production agricole financées par CASEF sont dimensionnées en fonction des attentes et des besoins du marché, de manière à produire des produits selon les normes et les standards commerciaux, la qualité et la quantité demandée. « Ce projet apporte son appui en réponse à une demande existante et appuie uniquement des chaines de valeurs agricoles pré-identifiées, tels que le girofle et autres épices sur la côte Est, l’agroalimentaire des Hautes Terres et la viande des zones Anosy et Androy », selon toujours les explications de Rivo Rakotovao. Il est à noter que le projet CASEF est financé par un prêt de 55 millions de dollars de la Banque mondiale.

Rado Andriamampandry