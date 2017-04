Au cours des deux premiers mois de l’année, Madagascar a importé presque le double pour la même période en 2016.

Presque le double. Les importations de riz, de janvier à février, ont enregistré une hausse. D’après les données publiées par l’Observatoire de riz, le volume des importations a atteint les 41 762 tonnes pour cette période contre 24 000 tonnes pour la même période en 2016. « Ce volume d’importation en hausse est attribuable au gap à combler, pour pallier les éventuelles pénuries et désordre du marché local de riz, alors que la campagne rizicole n’est pas encore achevée cette année », explique, dans ses analyses, cet observatoire.

La filière riz a connu un début d’année difficile. Même si le marché entre dans la période de soudure, la situation est très alarmante avec une hausse vertigineuse du prix du riz sur le marché local. Au mois de janvier, le kilo du riz frôlait même la barre de 2000 ariary à Anta­nanarivo. La psychose sur une éventuelle hausse du prix du riz a entrainé cette situation.

La spéculation a gagné ainsi du terrain. Ce qui a amené les responsables à prendre des mesures de répression, allant même jusqu’à l’annonce des sanctions à l’endroit des spéculateurs.

Les stocks des grossistes ont été surveillés de près. L’importation de riz a permis au gouvernement de maîtriser le prix du riz sur le marché. Voilà pourquoi, plus de 40 000 tonnes ont été importés pour la période de janvier et février.

Hausse

« En 2016, Madagascar a importé environ 197 722 tonnes de riz d’après les statistiquse de la Direction des Douanes, une baisse de -28% soit 77 000 tonnes par rapport à l’année 2015 d’une part et le plus bas en termes d’importation sur les 4 dernières années d’autre part », expli­que toujours l’Observatoire du riz dans son bulletin.

Et actuellement, la hausse du kilo du riz est très visible sur le marché. Sur les étals, certains types de riz se vendent déjà à près de 3 000 ariary le kilo dans des endroits reculés. A Antananarivo, le riz local ou encore le makalioka dépassent la barre des 2 000 le kilo, et se vendent aux environs de 2.200 ariary. Il faudra attendre quelques semaines pour que les récoltes de la grande moisson arrivent sur le marché.

Lova Rafidiarisoa