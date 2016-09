Promouvoir l’économie verte. « Mora­manga dispose d’une large potentialité économique. Pourtant, ses ressources restent mal exploitées », a indiqué Hamon Randriamahary, éducateur au sein du groupe English language insitute (ELI-LGU) hier. Aussi, des formations en entrepreneuriat rural seront dispensées prochainement aux jeunes de cette localité, notamment ceux de la commune d’Ambohibary, qui est le centre pilote de ce programme du ELI-LGU. « Il s’agit d’une formation-emploi pendant laquelle ces jeunes vont, en même temps, travailler et apprendre. Il faut comprendre que la formation n’est qu’un des outils pour la promotion de l’entrepreneuriat. Des appuis techniques comme l’accompagnement, l’appui à la commercialisation, l’incubation, comme le compagnonnage sont aussi indispensables, a expliqué Njaka Rajaonarison, expert en entrepreneuriat rural, mobilisé pour la conception des cursus de formation. « De ce fait, à l’issue de cette formation, ces jeunes devraient avoir leurs propres exploitations agricoles, en d’autre termes, leurs entreprises agricoles », poursuit-il.

La promotion de l’entrepreneuriat rural entre dans le cadre de la valorisation des produits bruts. « Ce dernier suppose la création de valeur ajoutée sur les produits agricoles bruts disponibles, mais également la création de nouvelle valeur avec de nouvelles spéculations agricoles », souligne Hamon Randria­mahary. À l’instar du programme de Soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales de Madagascar (Prosperer) et les programmes Miavotra et Fivehy, le programme de formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole ( Formaprod) a également fait la promotion des métiers ruraux en intégrant l’entrepreneuriat rural dans son cursus de formation.

« Madagascar est un pays à vocation rurale et la majorité de sa population vit de l’agriculture. Nous ne devons plus nous contenter de produire, il nous faut davantage penser à la transformation agricole », souligne Njaka Rajaonarison.

« Il faut la contribution de tous les acteurs de développement, que ce soit l’administration, le secteur privé, les organismes intermédiaires et les organismes d’appui qui sont concernés par le développement des chaînes de valeurs agricoles », ajoute Hamon Randriamahary.

Rado Andriamampandry