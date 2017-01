Après Fianarantsoa, Toliara et Ankazondandy, le système riziculture endormant (SRE) vient d’être expérimenté à Ampanotokana. « Nous avons décidé de renouveler cette expérience sur plusieurs sites dans cette commune rurale. Nous avons pu constater un résultat très prometteur avec le triplement du rendement des parcelles utilisées. L’échantillonnage de la production donnait 7,05 tonnes par hectare », a expliqué Antoine Randrianatoavina, l’initiateur de ce projet.

Cette nouvelle découverte de méthode de riziculture, initiée et développée par cet agriculteur vise à augmenter la production agricole et l’amélioration du rendement et le doublement de la campagne rizicole, notamment sur les hauts plateaux. D’après cet agriculteur, ce système permet deux ou trois récoltes par an et les techniques utilisées sont applicables dans la Grande île. Le système consiste à endormir le riz.

Le père de famille a expliqué que, pendant la saison hivernale, la culture est recouverte d’un sachet pour hiberner ses oligo-éléments qui enrichiront sa croissance et sa poussée. Si sur les Hautes Terres centrales, l’hibernation est effectuée pendant deux mois, cette dernière paraît plus courte dans les régions tempérées de Madagascar.

Jusqu’ici, les expérimentations de ce nouveau système de riziculture sont très prometteuses. Ce qui pourrait améliorer notre production agricole. Le système s’ajoutera ainsi aux autres méthodes déjà pratiquées par nos paysans.

L.R.