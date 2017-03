L’auteur des agressions sexuelles et viols répétés sur une fillette, est tombé dans les mailles des filets de la police, hier au stationnement de taxi-brousse à Ambodivona.

Atroce. Dans le district d’Anta­nanarivo Atsi­mondrano, une fillette de neuf ans a été violée trois fois par son beau-père en décembre 2016. Selon les explications reçues, l’homme attend que la mère soit partie au travail, puis empêche la fille d’aller à l’école. Il profite alors de cette occasion pour l’agresser et la violer dans la maison. «Il lui a scotché la bouche et l’a menacée pour dissimuler son acte malsain», a fait savoir un proche parent de la victime.

Depuis, la mère ne savait rien sur ce que sa fille a vécu. Seule la directrice de l’école a remarqué ses troubles du comportement, et elle les a signalées à sa maman. Le service central de la police des mœurs et de la protection des mineurs indique que ce violeur a quitté leur foyer et s’est installé à Nosy Be Hell-ville, après que sa femme l’ait interrogé.

Arrestation

Après l’évaluation et le diagnostic effectués à l’hôpital, la fille est censée suivre des traitements médicaux. Un médecin prend soin d’elle jusqu’à ce qu’elle se rétablisse.

La mère de la fillette a porté plainte contre son époux, selon elle. «Nous lui avons tendu un piège. Celui-ci est un maçon et on l’a trompé en lui proposant une bonne rémunération sur des travaux de construction à Antananarivo. Ayant accepté, nos éléments l’ont déjà attendu au stationnement de taxis-brousse à Ambodivona», a précisé la police chargée de cette affaire. «Lors de l’enquête d’hier matin, le père a reconnu avoir violé la fille», a appris une source judiciaire.

Il a été déféré hier à Anosy. Selon la décision du tribunal, le mauvais père a été placé en détention pour abus et exploitations sexuelles de mineure.

Hajatiana Léonard