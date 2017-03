De jeunes amoureux ont été sauvagement agressés à Andohatapenaka, jeudi dernier. Le jeune homme de 20 ans a été poignardé.

Les six bandits qui avaient attaqué un jeune couple ont dérobé les téléphones ainsi que l’argent que les deux amoureux avaient sur eux. Le jeune homme aurait tenté de se défendre, mais l’un des pillards l’a poignardé à la poitrine.

Les malfaiteurs ont pris la fuite après l’agression, selon les informations de la brigade criminelle (BC) de police à Anosy, hier. La jeune femme a conduit son compagnon à bout de ses force et ensanglanté, au village le plus proche.

La victime a été transportée ensuite aux services d’urgence à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), mais celle-ci a perdu la vie en chemin, d’après les explications de la famille. La BC saisie de l’enquête se lance actuellement à la collecte de renseignements.

Menaces

Ces amoureux viennent d’Ampefiloha Ambodirano. Ils se sont promenés à Andohatapenaka quand la mauvaise surprise leur est arrivée. « J’ai vu six hommes capuchonnés nous poursuivre. Deux d’entre eux m’ont menacée avec un couteau et demandé de donner ce que nous avions sur nous », raconte la jeune femme victime d’agression. « J’étais figée de peur. Les meurtriers m’ont aussi menacée de me tuer si j’essayais de bouger », a-t-elle ajouté. Celle-ci a dit ne pas connaître ses agresseurs, lors de l’enquête de la police. De son côté, sa famille pense à un probable acte de vengeance.

Hajatiana Léonard