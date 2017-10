Mission accomplie. David Alexandre Calmel quitte l’agence Facto Saatchi&Saatchi, après avoir contribué à l’essor de cette agence de communication. Il était le Directeur général adjoint et directeur création de l’agence. Il passe la main à Xavier Fischer, « quelqu’un de la maison ». « Faire de la communication à Madagascar était un véritable challenge », a déclaré, mardi, David Alexandre Calmel, devant les partenaires de la société. Il part pour une nouvelle aventure au Canada, avec le sentiment du devoir accompli.

Pendant six ans, les œuvres de l’équipe de David Alexandre Calmel ont permis à Facto Saatchi&Saatchi de remporter plusieurs prix prestigieux. En trois années successives, la société est élue « Agence de l’année » dans le cadre du concours Créatives des meilleurs agences publicitaires. Maintenant, c’est à Xavier Fischer de perpétuer cette performance. Celui-ci n’est pas à sa première expérience à Mada­gascar. Entre 2003 et 2008, il était derrière plusieurs campagnes commerciales de diverses marques et sociétés, comme le lancement d’Orange Madagascar, en 2003. « Il faut tenir compte de l’environnement concurrentiel, de la culture locale et de la vie quotidienne des gens. C’est la force de réussite d’une campagne », a-t-il déclaré.

À Madagascar, Facto Saatchi&Saatchi compte un large panel de clients, touchant plusieurs secteurs d’activités : la télécommunication, l’agro-alimentaire, la distribution, la télévision, et bien d’autres encore. Depuis ses 18 années d’existence à Madagascar, cette agence de communication s’est investie dans la formation de jeunes talents malgaches et dans l’accompagnement des entreprises basées dans la Grande île pour promouvoir leurs produits, leurs marques.

Lova Rafidiarisoa