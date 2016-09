Après un jour de break, le championnat d’Afrique des nations U18 féminin entame la phase finale, ce jour au Caire, Égypte. Au terme des éliminatoires, après un parcours sans faute, le pays hôte se trouve en tête du classement du groupe A avec six points, suivi de l’Angola (5 points).

La Grande Île, pour sa part, se positionne à la troisième place avec quatre points, après deux défaites et une victoire, et l’Algérie quatrième avec trois points. De son côté, le Mali se hisse à la première place de la poule B avec six points, talonné par le Mozambique (5 points), la Tunisie (4 points) et dernier du groupe, l’Ouganda (3 points).

En quarts de finale, Mada­gascar, troisième du groupe A affrontera le Mozambique, deuxième du groupe B, ce soir à 23 heures quinze, heure malgache. Le premier match du jour sera le duel, Algérie contre Mali, suivi de la rencontre Tunisie face à Angola, et le troisième quart, entre l’Ouganda et l’Égypte. Les vainqueurs de ce jour disputeront les demi-finales demain.

Pour en revenir aux matches de groupes, l’Égypte a défait par 56 à 39 l’Angola, lors de la dernière journée de poule A, et Madagascar a largement battu l’Algérie sur un score de 55 à 27. Le Mali, tenant du titre, a écrasé la Tunisie par 94 à 29 dans le groupe B et le Mozambique s’est, quant à lui, imposé 76 à 48 contre l’Ouganda.

