Deuxième match et deuxième défaite pour Madagascar. Après la défaite d’entrée face à l’Égypte, équipe championne en titre lors de la première journée, l’équipe malgache s’est inclinée encore une fois, hier, avec un demi panier d’écart contre l’Algérie, score final 59 à 60.

Avec cette double défaite, la mission serait impossible d’obtenir les deux premières places du groupe B, synonyme de qualification, pour accéder en demi-finales. Heureusement que la formule de la phase éliminatoire est en aller et retour, et chaque formation aura encore la chance de rectifier les erreurs et remonter la pente en match aller.

C’était la deuxième victoire pour les Algériens après celle contre le Rwanda, lors de la première journée.

Dans le groupe de Mada­gascar, les Pharaons poursuivent leur montée vers le sommet. Après sa nette victoire face aux protégés de MaminirinaRazafindrakoto, alias « Kyms », l’Égypte a écrasé à son tour le Rwanda, hier, sur un score fleuve de 101 à 45. Ainsi, cette équipe tenante du titre se trouve largement en tête du classement provisoire de la poule B.

Mali en tête

Dans le groupe A, le Mali occupe temporairement la tête du classement après son deuxième succès, victoire par 52 à 16 contre la Mozam­bique. Chaque équipe jouera ce samedi, le dernier match de groupe phase aller, puis tous les concurrents auront droit à un jour de break, dimanche. Le duel entre deux formations vaincues à deux reprises dans son groupe, Madagascar contre Rwanda, ouvrira la journée ce samedi.

Troisième rencontre de la journée, le choc entre les deux vainqueurs du groupe, les deux formations maghré­bines, l’Égypte et l’Algérie. Le championnat reprendra lundi pour les matches retour.

S.R.