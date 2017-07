Raté de peu. La Grande île ne disputera pas la phase finale de l’Afrobasket U16 garçons à l’île Maurice. Lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires, Mada­gascar s’est incliné face à l’Égypte hier, sur un score de 75 à 98.

Pour l’autre match du groupe B, les Rwandais ont surpris les Algériens et ont gagné sur un score de 57 à 55. Après un parcours sans faute, l’Égypte s’installe sans surprise en tête du classement final du groupe B au terme de la phase de poule, avec 12 points. Ses trois poursuivants ont obtenu, tous, trois victoires et trois défaites, et ont eu les mêmes points.

Chanceuse, l’Algérie termine deuxième et se qualifie en demi-finale grâce à son goal différence, +14 le meilleur des trois. Celui de Madagascar est de +11 et celui de Rwanda -25.

La sélection malgache se contentera donc ce jour, de disputer le match de classement, outre la formation mau­ricienne, classée quatrième et dernière de la poule A. Les demi-finales seront donc d’une part, entre Mali (1A) et Algérie (2B), et de l’autre, l’Égypte (1B) face à la Tunisie (2A).

Serge Rasanda