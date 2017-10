La présélection pour le premier championnat d’Afrique de Fiba 3×3 est en regroupement. Douze pays seront en lice à ce sommet qui aura lieu à Lomé.

Mada­gascar participera bel et bien à la première édition de l’Afrobsket Fiba 3×3. Ce sommet africain se tiendra du 3 au 5 novembre à Lomé, capitale Togolaise.

Six présélectionnés sont en regroupement depuis ce lundi au petit palais à Mahamasina sous la houlette du directeur technique national, Angelot Razafia­rivony, et l’entraineur national, Jean de Dieu Ran­dria­narivelo, dit Deda. Trois de ces joueurs sont de l’ASCB, détentrice de la coupe du président à l’instar d’Elly Randriamam­pionona, Mmadi Msaidi Ahmed et Rick Ley Loubachy. Les trois autres qui figurent dans la liste sont Fabrice Mandimbisoa de GNBC, club vice champion de Madagascar, Mbolatiana Claudio Rajao­narivony de Cospn et Alpa Jean Arold Solondriny de 2BC.

Quant au cas de l’expatrié de l’Hexagone, « Yann Rakotomalala, champion du monde universitaire de Fiba 3×3 en 2016, il ne sera pas du voyage car son examen coïncide avec la semaine du cham­pionnat d’Afrique », a mentionné le DTN Angelot. « Nos joueurs sont techniquement et physiquement prêts. Leur âge varie entre 18 et 29 ans, et chacun a sa qualité… On essaie de leur inculquer le défi de rééditer l’exploit de l’équipe féminine malgache sacrée championne d’Afrique, le seul et unique titre de l’histoire, en battant l’Égypte en finale à Lomé Togo en 1970», a souligné le premier responsable technique de la discipline.

Préparation spécifique

Côté gabarit, « on est moyen par rapport aux Africains, avec une taille moyenne de 1,88m, et même mieux que d’autres, et on peut combattre avec. Nos atouts résident dans la vivacité et la vitesse et c’est ce qu’on est en train d’exploiter à fond », affirme-t-il.

Au début, neuf joueurs ont été présélectionnés après le championnat national en fin juin, puis douze à l’issue de l’open national « Big Soma » à Mahajanga en août. « Nous n’avons que quatorze jours de préparation. Ces joueurs seront jugés par les statistiques en passe, dribble et surtout les tirs, sans ou avec adversaires en plus de leur forme », a-t-il ajouté.

« Tous les jours, on essaye d’améliorer l’adresse en tir, la vitesse, la collectivité et la combinaison, c’est-à-dire toutes les spécificités. Il faut savoir gérer les 21 points gagnants donc il faut de l’endurance et de la résistance », a-t-il poursuivi. La liste définitive des quatre retenus sera connue au plus tard la veille du départ.

La délégation malgache quittera le pays le 29 octobre pour être sur place un peu plus tôt et se familiariser un peu avec le climat. Douze pays seront de la partie à Lomé entre autres l’Égypte, l’Al­gérie, le Mali, la Côte d’Ivoire mais aussi d’autres Outsiders qui pourraient créer la surprise.

Serge Rasanda