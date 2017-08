La coupe de la zone 7, qualificative au premier Afrobasket 3×3 est annulée. Aucun pays de la région ne s’est manifesté.

Aucun des pays membres de la zone 7 ne s’est manifesté pour disputer la première édition de la coupe de la zone 7, dans la région océan Indien. La date butoir d’engagement à ce sommet régional était le 20 juillet.

Cinq pays membres, à savoir l’île Maurice, les Como­res, les Seychelles, Djibouti et Madagascar sont attendus à cette joute zonale mais outre l’île hôte, aucun ne s’est engagé. Pourtant, cette compétition, au sein de la région océan Indien, est qualificative au premier cham­pionnat d’Afrique de ce style de basketball trois contre trois. La toute première édition de cet Afrobasket 3 contre 3 est prévue se tenir au Togo du 3 au 5 novembre de cette année.

Par conséquent, sans passer par l’étape qualificative de zone, la Grande île a obtenu son ticket pour le championnat d’Afrique. Le tournoi qualificatif pour la zone 7, prévu se tenir à Mahajanga en marge de l’évé­nement Big Soma, est donc annulé.

« Malgré le désistement des autres pays de la région, la fédération poursuivra la réalisation de ses projets et accompagnera l’association Big Soma à l’organisation de la deuxième édition du Big Soma 3×3 », souligne Mihary Randriana, un des délégués en charge de l’organisation de compétition de Fiba 3×3 au sein de la fédération. Le Big Soma 3×3, un tournoi d’envergure nationale, aura donc bel et bien lieu dans la capitale de Boeny. Les dates restent inchangées, les 18, 19 et 20 août au Soma village, l’ancien village touristique.

Tournoi de Sélection

« D’autres compétitions sportives, comme celles du beach soccer et du beach volley ainsi que d’autres animations, seront au programme durant ce week-end », a ajouté Rina Randria­narison, délégué membre de la commission basketball de masse. Douze équipes masculines et huit féminines seront en lice lors de cette compétition organisée par la fédération avec l’association Big Soma.

Les seize joueurs présélectionnés, en vue de la coupe de la zone 7 à l’issue du cham­pionnat national Fiba 3×3 en fin juin, seront de la partie à Mahajanga. Trois joueurs de l’équipe championne chez les hommes, à savoir Kakay Enrico, Donga Stevel Guy et Feno Stéphane Théodule et trois de la formation dauphine, Sandrino Walter Randriana­rison, Jean Alfa Solondrainy et Daniel Tsiry Andriamaro de l’AS Sava, se trouvent en tête de liste des engagés.

L’ASCB Boeny, l’AS Vato­vavy Fitovonany, Pralah Analamanga, MB2ALL Analamanga et COSMOS Diana auront aussi des représentants. L’équipe hôte SBBC, tenante du titre de la dernière édition sera qualifiée d’office. Chez les dames, les trois meilleures du cham­pionnat national en juin en l’occurrence Fandrefiala, MB2ALL et TAMIFA avec la formation tenante du titre, SBBC et quatre autres équipes locales disputeront le tournoi.

Cette version 2017 du Big Soma servira de détection des présélectionnés pour l’Afrobasket 3×3 au Togo, prévu dans quatre mois.

