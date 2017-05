Un détournement d’armes saisies dans des affaires de kidnapping implique des éléments des forces de l’ordre. Les résultats de l’enquête judiciaire portant sur le démantèlement d’un réseau criminel dans la ville, l’ont démontré.

Le nombre des auteurs principaux de rapts de personnes d’origine indo-pakistanaise s’élève à sept jusqu’ici. Ils ont tous été cueillis tour à tour. Des éléments des forces de l’ordre ont été également soupçonnés dans cette affaire, selon une source policière au sein de la brigade criminelle à Anosy. Ils seraient impliqués dans le ravitaillement des armes de guerre utilisées par les ravisseurs et le détournement des kalachnikovs saisies lors de différentes fouilles et arrestations effectuées cette semaine. « Nous avons tous les moyens pour relever complètement les indices concernant les lotissements de ces armes et leur identification », a souligné une source policière. Une autre version, celle de la gendarmerie, indique qu’une certaine complicité existerait entre le réseau de kidnappeurs et les fournisseurs d’armes qui ne sont autres que des personnes au sein des forces de l’ordre. Une opération de démantèlement d’un réseau criminel auquel appartiennent ces personnes, dont une femme, fera suite à une commission rogatoire internationale notifiée par le juge d’instruction.

H.L.