Lors d’un dialogue stratégique, hier, à Mahazoarivo, le gouvernement a assuré

aux partenaires que les affaires Bekasy et Razaimamonjy seront menés à terme.

Ainsi soit-il. « Le gouvernement a assuré aux partenaires techniques et financiers (PTF), que les procédures judiciaires sur les affaires de corruption impliquant Johnfrince Bekasy et Claudine Razaimamonjy, arriveront à terme ». C’est ainsi qu’une source avisée résume les échanges entre l’équipe de Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre et les PTF durant la 10e réunion du Groupe de dialogue stratégique (GDS), hier, à Mahazoarivo.

Durant près de deux heurs, des membres de l’équipe gouvernementale conduits par le locataire de Mahazoarivo, les responsables des luttes contre la corruption et les partenaires internationaux de Mada­gascar, ont discuté à huis-clos, du « renforcement des organes de lutte contre la corruption, la lutte contre les trafics et la transparence financières du milieu politique ». Selon le communiqué rapportant le rendez-vous, « le gouvernement, à travers le Premier ministre a renforcé sa détermination et sa volonté de lutter contre le fléau de la corruption ».

Étant donné le contexte du moment, « les PTF ont profité de ce dialogue stratégique pour s’informer sur les actualités du moment et la partie malgache les a rassuré sur l’évolution de la situation », ajoute la source contactée. La présentation de la réunion distribuée aux participants indique que « les dossiers brûlants d’actualité seront également abordés en mettant l’accent sur les éléments importants et les faits réels y afférents. Cas corruption Claudine, cas bois de rose de Bekasy… ».

Impunité

Le communiqué du GDS d’hier, rapporte que Violette Kakyomya, coordinatrice résidente du Système des Nations-Unies (SNU), a déclaré : « Je sollicite le gouvernement à partager plus d’informations sur les événements nationaux. Ça peut nous aider à continuer à travailler avec le gouvernement et les organismes nationaux pour la lutte contre la corruption ». Selon le communiqué de presse toujours, les deux parties « ont souligné l’importance de partager les informations et d’œuvrer dans la transparence (…) ».

Devant les partenaires internationaux, le chef du gouvernement a soutenu : « Nous sommes convaincus que Madagascar doit lutter contre la corruption. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. Laissons la justice faire son travail. Je vous demande de nous accompagner. (…) Je formule l’engagement du gouvernement en faveur de la lutte contre la corruption et nous encourageons toutes les structures concernées dont la justice, le Bianco [Bureau indépendant anti-corruption] à œuvrer dans un esprit d’impartialité ».

L’affaire Razaimamonjy, dernièrement, a engendré un malaise diplomatique, surtout, à cause de la réaction des ambassadeurs américains et français suite à l’évacuation sanitaire en catimini et suivant des procédures douteuses de la prévenue, à l’île Maurice. En principe celle qui est inculpée pour corruption et détournement de deniers publics, entre au­tres, devrait gagner sa geôle « lorsque son état de santé le permettra ». Elle devra y attendre son jugement. D’autres affaires l’impliquant sont, par ailleurs, encore en stand-by auprès du Bianco.

Concernant le dossier Bekasy, le voir en liberté et s’envoler pour Maurice, quelques dizaine de jours après le prononcé de sa détention provisoire par la Chaîne pénale anti-corruption (CAPC), a déchaîné les réactions de l’opinion nationale et internationale. Il a été révélé, hier, qu’en fait le néo-président de l’Association des natifs de la province d’Antsiranana (FITEFA), accusé de faits de corruption dans le cadre de trafic de bois de rose, « a bénéficié d’une mise en liberté provisoire ».

Au micro d’une station privée de la capitale, hier, Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l’Union européenne (UE), a notamment, déclaré : « En tant que partenaire, nous constatons la volonté et les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption. (…) Il y a toujours des cas particuliers mais, cela ne devrait pas remettre en cause la vision d’ensemble. Il n’y a aucun pays libéré de la corruption, l’important est d’avancer et éviter l’impunité et renforcer l’autonomie des institutions en charge de la lutte (…) »

Garry Fabrice Ranaivoson