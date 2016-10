Un culte œcuménique organisé hier à Somahamanina a relayé les villageois dans leurs réclamations. Les revendications ont été appuyées.

Réengagement. Après s’être tenus à l’écart des débats depuis quelques semaines, les religieux reviennent au front pour défendre la position des villageois dans l’affaire de l’exploitation minière de Soamahamanina.

C’est en robe d’église que quelques religieux issus de l’Église catholique romaine (Ecar) et l’Église réformée de Madagascar (Fjkm), aux cotés d’élus locaux, se sont présentés aux quelques journalistes présents dans la commune rurale de la région Itasy, hier, pour lire une déclaration conjointe. Une annonce dans laquelle « l’arrêt définitif de l’exploitation », ou encore, « le retrait du permis d’exploitation » accordé à la société Jiuxing Mines est réclamée.

Un appel adressé à l’État, dans lequel il est aussi requis « l’arrêt de la répression et des violences » contre les habitants, ainsi que « la libération des manifestants placés en détention provisoire ». La déclaration conjointe d’hier a été lue après un culte œcuménique tenu dans l’église Tsara­mandroso-Soamaha­manina, dans la matinée d’hier. Un culte durant lequel l’homélie a sonné comme un réquisitoire contre la manière dont les grands projets d’exploitation minière sont autorisées et engagées au mépris des intérêts et enjeux locaux.

Pour motiver leur appel à l’arrêt définitif de l’exploitation, les religieux avancent qu’elle a engendré « des rivalités entre les habitants ». Ces hommes d’église affirment aussi, que les contestations de Soamahamanina ont eu pour conséquence d’avoir mis à mal « la confiance entre la population et les dirigeants. Entre la population et les forces de l’ordre. Les Malgaches n’ont plus de droit sur leurs terres ». Une révision du code minier est, ainsi, suggéré, tout comme la consultation préalable de la population locale dans les procédures d’octroi d’autorisation aux exploitants.

Impasse

Aux aurores des contestations contre l’exploitation minière engagée par la société Jiuxing Mines, à Soamaha­manina, l’organisation catholique Justice et paix a pris position en faveur de la revendication des manifestants. Ce qui a mis en lumière les enjeux nationaux de l’affaire. Jusqu’à hier, les religieux se sont toutefois quelque peu mis en retrait dans le bras de fer engagé par les villageois. Ce retour en première ligne de l’Ecar, accompagnée de la Fjkm, pourrait intriguer.

Il pourrait avoir pour objectif de bétonner, à nouveau, les revendications villageoises. Contacté sur la question, l’on indique au sein de l’Église catholique, que les prêtres locaux suivent la ligne de l’évêque de Miarinarivo. Ce dernier, Monseigneur Jean Claude Randrianarisoa, était aux cotés de Justice et paix, lors des premières actions de contestation. Du coté de la Fjkm, il est dit que les pasteurs locaux ont le droit de s’exprimer publiquement lorsqu’il s’agit de défendre la population, « car ils sont au fait des réalités de la situation sur place ».

Les religieux d’hier ne parlent donc pas au nom de leur confession respective. L’Ecar et la Fjkm ne renient cependant pas leur déclaration. Monter au filet pourrait être une manière pour eux d’amener l’État à trancher en faveur des villageois. Acculé, le pouvoir central semble rester amorphe et attendre que la situation se tasse. Si l’on s’en tient aux déclarations des responsables du ministère des Mines, l’annulation du permis de la société Jiuxing Mines n’est pas envisagée.

L’entreprise qui, dans une lettre ouverte, vendredi, a soutenu qu’ayant « beaucoup investi dans ce projet, moyens financiers, matériels et humains (…), estime qu’elle est vraiment en droit d’insister et de revendiquer la levée de la suspension [de l’exploitation] prononcée par le gouvernement ». En face, pourtant, la détention des meneurs présumés des manifestants n’a pas tu les revendications, désormais ouvertement soutenues par les religieux et élus locaux. Il incombe donc à l’État de trouver une issue de consensus à cette impasse.

Garry Fabrice Ranaivoson