Un député de l’opposition mauricienne questionnera son Premier ministre sur l’affaire Razaimamonjy, aujourd’hui. À Madagascar l’on affirme qu’il ne s’agit pas d’une affaire d’État.

Demande d’explication. Selon une information indiquée par un confrère mauricien et relayée par le site infomaurice.net, hier, Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien, sera questionné sur l’affaire Claudine Razaimamonjy, au Parlement, ce jour.

« Le député Veda Baloo­moody [issu du parti d’opposition Mouvement militant mauricien (MMM)] demandera au Premier ministre la date et l’heure d’arrivée de la Malgache sur notre territoire à bord d’un avion privé, qui a donné à l’avion l’autorisation d’atterrir à Maurice et quels étaient le but et la durée de la visite de la conseillère spéciale », rapporte informaurice.net. Comme l’explique le collègue mauricien contacté, « chaque mardi, les députés peuvent interroger le Premier ministre et les ministres sur les sujets délicats ».

Sauf changement, la question du député Baloomoody sera posée, vers 11 heures 30, heure mauricienne, soit 10 heures 30, à Madagascar. Une demande d’explication parlementaire qui intervient quelques jours après la sortie médiatique de Paul Béren­ger, le leader de la formation d’opposition MMM.

Éclairage

Devant les journalistes mauriciens, l’ancien Premier ministre a interpellé son gouvernement pour qu’il explique les circonstances de l’entrée de la propriétaire de l’A&C hotel sur le territoire mauricien, au nom du « droit d’information des citoyens ».

D’emblée, un communiqué du ministère de la Com­munication malgache souli­gne que le dossier « n’est point une affaire d’État », et que ni le gouvernement, ni le chef de l’État « n’ont nullement à se prononcer sur un simple dossier pénal touchant une simple citoyenne ». L’objectif affirmé du communiqué publié, dimanche, est de mettre fin aux polémiques autour de l’affaire Razaimamonjy et des frondes contre l’Exécutif et de le tenir à l’écart du sujet. Une source étatique renchérit que « l’État n’est, nullement, intervenu dans ce dossier et n’interviendra pas ».

Selon une publication de lexpress.mu datée, du 13 avril: « (…) le ministère des Affaires étrangères nous a déclaré que les autorités malgaches n’ont pas pris contact avec le gouvernement pour s’enquérir de la situation. (…) Ainsi, le ministère mauricien des Affaires étrangères ne va pas agir ».

En réponse à la question qui lui sera posée, ce jour, le Premier ministre mauricien, devrait, ainsi, donner des éclairages et des précisions sur les circonstances de l’arrivée et du séjour, à Maurice, de l’accusée pour corruption, favoritisme et détournement de deniers publics. Son billet de sortie de l’HJRA, le 10 avril, fait état d’une évacuation sanitaire pour une angiographie cérébrale. Un examen qui l’a amenée à être hospitalisée à la clinique Fortis Darné de Curepipe. Plusieurs publications affirment qu’elle aurait quitté l’établissement, le 13 avril.

« Comme son dossier médical, établi par ses médecins traitants à l’île Maurice, a indiqué d’une manière claire et sans équivoque, que d’autres soins intensifs devront être diligentés sur sa personne (…) », rapporte, pourtant, le commu- niqué du ministère de la Communication. De prime abord, l’expiration des 15 jours de droit de séjour sans visa à Maurice, aurait pu amener l’opératrice économique à rentrer au pays.

Claudine Razaimamonjy est rentrée au pays, samedi à 23 heures 40. Le communiqué du ministère de la Communication indique qu’elle a été « immédiatement », conduite au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-HJRA).

Ce retour répond, néanmoins, aux souhaits de la communauté internationale mais a soulevé un tollé de critiques pour des questions de procédure. Le sujet pourrait, par ailleurs, également, animer les débats à Tsimba­zaza. « Tout dépendra de l’évolution du dossier mais, s’il y a encore trop peu de transparence, il est certain que l’affaire Razaimamonjy figurera parmi les sujets soulevés devant le gouvernement durant la prochaine session », réagit le député Guy Rivo Randrianarisoa.

Garry Fabrice Ranaivoson