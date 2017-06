Réagissant à l’effectivité de la détention provisoire de Claudine Razaimamonjy, le SMM a rappelé que l’affaire n’est pas close. Le syndicat soulève le cas des co-auteurs et complices du délit.

Quid des complices ? C’est la question soulevée par le juge Tiaray Fanahimanana, vice-président du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), devant la presse, hier, concernant l’affaire Claudine Razaimamonjy.

Par le biais d’un communiqué de presse, le bureau du SMM a réagi favorablement à l’effectivité du placement sous mandat de dépôt de la femme d’affaire. Celle qui est, également, l’une des baronnes du parti au pouvoir, a été transférée de sa chambre d’hôpital, à la maison d’arrêt d’Antanimora, dans la soirée de lundi. « L’exécution de la détention préventive (…) s’inscrit dans le cadre d’une procédure normale constituant un anodin au regard de la procédure judiciaire », relativise le Syndicat.

Le SMM souligne ainsi, que la poursuite n’est pas pour autant close. D’autant plus que le boss de l’A&C hôtel est lié à au moins quatre affaires, en cours d’enquête au niveau du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco). Concernant les deux dossiers qui ont conduit à la détention provisoire de Claudine Razaima­monjy, toutefois, le juge Fanahimanana a déclaré devant des journalistes qu’étant une femme d’affaire, elle n’aurait pas pu agir seule.

Détournement de deniers publics, corruption et favoritisme sont les chefs d’inculpation retenus contre la figure du « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), Fianarantsaoa. « Des responsables du ministère de l’Intérieur et de celui des Finances sont impliqués dans cette affaire », a soutenu le vice-président du SMM.

Au moins dix personnes

Appelant le Bianco à mener à terme ses investigations, il a lancé que les informations entre les mains du Syndicat fait état d’« au moins une dizaine de personnes », happées par l’affaire Razaimamonjy. Dans ses réactions, d’hier, le SMM réaffirme, par ailleurs, sa « vigilance », quant à d’éventuelles tentatives « d’entrave à la Justice (…) empêchant la recherche de la vérité ou pour donner un traitement de faveur aux prévenus ».

Les malversations financières à hauteur de plus de 396 millions d’ariary, dans le cadre d’une « subvention exceptionnelle », pour le compte de la commune rurale d’Ambo­himahamasina, dans la région Haute Matsiatra, fait partie des faits ayant amené la détention provisoire de l’hôtelière. Le maire de cette localité, son secrétaire comptable et un directeur auprès du ministère de l’Intérieur, ont été déférés devant la Chaîne pénale anti-corruption (CPAC), le 30 novembre 2016.

Tous les trois ont bénéficié d’une liberté provisoire. Dans une tentative de défendre le « business », de sa belle-sœur, durant une séance de questions-réponses entre le Sénat et le gouvernement, en décembre 2016, le sénateur Riana Andriaman­davy VII, a, cependant, révélé que « treize communes », dans les régions de Fianarantsoa sont sous la coupe d’une enquête pour détournement de deniers publics.

Durant une conférence de presse expliquant le déroulement de la garde à vue de l’opé­ratrice économique, le 6 avril, le Bianco a indiqué que deux personnes recherchées dans le cadre des dossiers traités ont été introu­vables. La commission spéciale ayant évalué l’état de santé de Claudine Razaimamonjy, a conclu qu’il n’y a plus de raison de prolonger son hospitalisation. Sa condition physique permet ainsi l’incarcération.

Ce qui implique que la prévenue devrait pouvoir se soumettre à de nouvelles auditions soit dans le cadre de l’instruction des affaires en cours auprès de la CPAC, ou des autres dossiers encore en possession du Bianco. Une source auprès du Bureau d’Ambohibao soutient : « De notre côté les investigations ne se sont jamais arrêtées. Si pour les besoins de l’enquête il faut auditionner Claudine Razaimamonjy, nous allons engager une procédure d’extraction. Seulement, au stade actuel, cela ne sera pas pour tout de suite ».

Garry Fabrice Ranaivoson