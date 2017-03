Le Syndicat des magistrats s’insurge contre les revendications d’arrêter les poursuites contre les policiers accusés dans l’affaire Michel Rehavana.

Entrave à la justice. C’est ainsi que Jean Charles, vice-président du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), qualifie la revendication d’association ethnique et famille des policiers accusés dans l’affaire Michel Rehavana, d’arrêter les poursuites. Le dossier sera jugé au tribunal d’Antananarivo, à partir de ce jour.

Devant la presse, hier, à l’École nationale de la magistrature (ENMG), le syndicat, mettant en avant les principes républicains et l’État de droit a, entre autres, déclaré : « (…) le tribunal est seul habilité à juger la culpabilité ou non d’une personne quelle qu’elle soit (…) tous les citoyens sont égaux devant la loi (…) défendant jalousement l’indépendance de la justice, le SMM s’oppose à toute tentative d’entraver une procédure judiciaire et d’empêcher le magistrat de faire son travail sous quelque forme que ce soit ».

Le 9 décembre 2011, le juge Michel Rehavana, a succombé à ses blessures causées, selon la déclaration du SMM, hier, suite aux maltraitances physiques « perpétrées par une horde de

policiers ». Informés de la date du procès qui se tiendra dans la capitale, ce 22 et 23 mars, une entité dénommée « association des 18 ethnies », et des membres de « la famille des accusés », ont tenu une conférence de presse, lundi, à Toliara. Ces derniers revendiquent « l’arrêt des poursuites », au motif que les prévenus ont déjà fait leur temps en prison.

Des individus conduits par des « notables », de la capitale de la région Atsimo Andrefana se sont même mis à « contrôler », les transports en commun devant joindre Antananarivo, hier, pour vérifier si les prévenus n’étaient pas à bord et les empêcher ensuite, d’assister au procès. Déjà évoquée durant la conférence de presse de lundi, « la menace de trouble ethnique », que pourrait causer la tenue du procès, a été clairement soutenue par un politicien dénommé « Roberval », à Toliara, hier.

Balise

« Il est à souligner que, Madagascar, est un État de droit et que la loi s’applique à tout le monde. Personne, encore moins un groupe de personnes ne peut pas refuser d’être jugé quelle que soit la raison. Ce genre de comportement fait

partie de ceux qui favorisent les vindictes populaires », réplique le SMM. Il a été expliqué que « mandat de dépôt ne signifie pas condamnation, cela fait partie de la procédure durant l’instruction, surtout qu’ici, il s’agit d’une poursuite pour crime ».

Face à la presse, hier, le magistrat Jean Charles a soutenu : « Nous posons ici, une balise. Laisser le tribunal faire son travail doit être inculqué dans notre culture ». Prenant l’exemple des tourments judiciaires de certains candidats à la présidentielle française, le vice-président syndical a avancé, hier, qu’en principe, ce doit-être au président de la République de faire une déclaration pour défendre l’indépendance de la justice.

La Constitution prévoit, d’autant plus, que le chef de l’État « est garant de l’indépendance de la justice », mais, « vu l’urgence de la situation, le syndicat se devait de réagir », a ajouté le juge Jean Charles. Certaines voix au sein de la magistrature s’interrogent, justement, sur l’opportunité du procès vu le contexte et la proximité temporelle avec l’affaire Antsakabary.

« Il s’agit d’une simple coïncidence. L’enrôlement du dossier a été prévu dans le

calendrier fixé par la Cour criminelle, en début d’année. Personne ne pouvait prévoir qu’il y aurait pareils faits », a réagit Tiaray Fanahimanana, vice-président du SMM.

En marge de la conférence de presse, à l’ENMG, le juge Jean Charles a ajouté que « c’est à l’État de faire respecter son autorité et maintenir l’ordre public ». La déclaration du Syndicat appelle, néanmoins, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), « à protéger l’indépendance de la justice », et « à protéger les juges de la Cour criminelle en cas de tentative de trouble à l’ordre public ».

Francis Ramanantsoa / Garry Fabrice Ranaivoson