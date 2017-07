Du nouveau. Dans son discours durant la cérémonie de célébration du 14 juillet, hier à la résidence de France à Ivandry, Véronique Vouland-Aneini, ambassadeure de France a fait part d’une information nouvelle dans le traitement des enquêtes sur les affaires de kidnapping d’étrangers. Des rapts dont sont particulièrement victimes les familles de nationalité française.

Selon la diplomate, l’État malgache a désigné « une magistrate référent » pour ces dossiers. Il s’agit d’un juge qui est le point focal concernant les affaires de kidnapping, notamment pour la recherche d’informations par les pays d’origine des victimes, ou d’éventuelles coopérations dans les enquêtes. Remerciant le pouvoir pour cette « implication » afin de résorber ce mal, l’ambassadeure française « a salué le courage et la détermination de la magistrate », soulignant que des suspects sont arrêtés.

Dans son allocution, Véronique Vouland-Aneini a toutefois soutenu qu’« il faut maintenant remonter aux commanditaires, faire cesser l’impunité, et ainsi mettre fin à ce cycle d’enlèvements au bénéfice des Français victimes certes, et au-delà de tous ceux Malgaches ou étrangers qui subissent ces crimes ». Du côté des autorités étatiques, « démanteler » les réseaux de ravisseurs jusqu’aux commanditaires est l’objectif affirmé. L’opinion n’en attend pas moins, mais veut des résultats concrets.

Garry Fabrice Ranaivoson