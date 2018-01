La prise en main de l’affaire Arfa par la Justice française devrait conduire à de nouvelles instructions. De nouvelles procédures qui pourraient confirmer ou infirmer les accusations du fugitif.

Epée de Damoclès. Les tâches d’éclaboussure dans l’affaire Houcine Arfa risquent de coller aux chemises des personnalités et responsables ayant fait l’objet des accusations du fugitif. Le placement de l’évadé de Tsiafahy sur la liste des personnes recherchées pourrait indiquer que la Justice française a répondu favorablement à la demande d’entraide judiciaire faite par son homologue malgache.

« En principe, l’affaire Houcine Arfa ne se limitera pas à son arrestation par la Justice française. Cette dernière devrait rouvrir une nouvelle instruction en vue d’un nouveau jugement. Il y a sa condamnation à une peine de trois ans par la Justice malgache dans laquelle il peut faire appel, mais il y a aussi le dossier l’accusant d’association de malfaiteurs ouvert en avril 2017 [comme le rappelle le communiqué de presse du ministère de la Justice publié mardi] », explique une source judiciaire.

Sauf changement, son évasion devrait également faire l’objet d’une plainte devant les autorités judiciaires françaises. À cela s’ajoute la plainte pour diffamation qu’Elise Alexandrine Rasolo, ministre de la Justice a annoncée. « Quoi qu’il en soit, l’ouverture d’une nouvelle instruction devrait aussi concerner les circonstances de son évasion de Tsiafahy, et comment il a quitté Madagascar pour rejoindre la France », a ajouté une autre source judiciaire contactée. Cette prise en main qui pourrait faire d’une pierre deux coups.

Le fugitif sera certes arrêté, mais une nouvelle enquête devrait confirmer ou infirmer la véracité de ses accusations contre certaines autorités malgaches. L’issue de cette nouvelle instruction devrait permettre d’identifier ceux qui ont été impliqués dans l’évasion du Franco-algérien. Affirmant « ne pas avoir peur d’affronter la Justice », Houcine Arfa a déjà commencé sa défense en multipliant les interventions médiatiques.

Poursuite ou réhabilitation

Il y a affirmé, notamment, avoir payé des milliers d’euros à la Garde des sceaux, ou encore à Odette Balisama Razafimielisoa, procureur de la République, entre au­tres. Bien que les deux hauts responsables affirment n’avoir jamais rencontré l’évadé de Tsiafahy, ni perçu une somme d’argent, une partie de l’opinion publique reste sceptique. Si, au départ de sa défense médiatique, Houcine Arfa a été discret sur l’identité de « ceux qui ont facilité son évasion », comme il l’affirme, depuis son interview dans le journal Le Parisien et la radio RTL, il a balancé des noms.

Dernièrement, dans l’article publié sur le site web de RFI mardi, le fugitif révèle un autre nom, celui du commissaire Ostrom Whenss, chef de la brigade criminelle. Ce dernier, selon son récit, aurait été son intermédiaire dans les négociations financières avec la procureure de la République. Le chef de la brigade criminelle refuse toutefois de réagir à cette accusation. Une indiscrétion indique, par ailleurs, que « des individus se seraient présentés à Houcine Arfa, comme pouvant intervenir auprès de la ministre de la Justice ».

La position officielle de l’État dans cette affaire est que les paroles d’un fugitif ne sont pas dignes de foi. Concernant la Garde des sceaux en particulier, sa brillante carrière au sein de la magistrature plaide comme caution morale. Seulement, les accusations du Franco-algérien ont fortement torpillé un système judiciaire déjà vacillant. Les résultats d’une enquête objective, dans la conjoncture actuelle, pourraient laver la réputation des personnalités pointées du doigt et contribuer à réhabiliter l’image de la Justice malgache.

Étant donné la facilité avec laquelle il s’est fait la malle et quitté Madagascar pour rejoindre la France, il a forcément bénéficié d’aides influentes. Une forte odeur de corruption émane de l’affaire. Suite à une saisine du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) a ouvert une enquête. Le SMM, qui vient de demander au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de faire pareil, affirme que « seule une enquête permettra d’établir la vérité dans cette affaire (…) pour éviter l’impunité ou rétablir l’image de la Justice ».

Garry Fabrice Ranaivoson