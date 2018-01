Saisis sur le détenu évadé, plus de 315 millions d’ariary ne sont enregistrés ni au trésor public, ni à la Banque centrale sept mois plus tard. L’affaire se corse.

L’évasion d’Houcine Arfa secoue comme un prunier. Ce Français évadé de la maison centrale d’Antanimora, la procureure de la Répu­blique Odette Balisama Razafimelisoa, ainsi que le commissaire Whenss Ostrom, chef de la brigade criminelle, se regardent en chiens de faïence après les intempestives incriminations déclenchant à chaque fois des contre-attaques médiatiques. Ce qu’il est advenu d’une somme colossale découverte lors d’une perquisition effectuée au domicile du fugitif à Ambolokandrina, à la mi-juin, donne matière à réflexion.

En effet, 180 ainsi que 35 millions d’ariary retrou­vés en deux endroits, dont le total s’élève à 215 millions d’ariary, ont été scellés avec 25500 euros avant que le détenu, actuellement en cavale, ne soit placé en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy le 22 juin 2017. Après conversion, plus de 315 millions d’ariary ont donc été au total découverts sur le quinquagénaire français.

Sept mois après la saisie, aucune trace de la somme faramineuse n’est relevée dans les comptes du trésor public. « Nous n’avions même pas été informés de l’existence de ces fonds », précise d’un ton surpris une source auprès de cette entité. Après vérification auprès de la Banque centrale, le montant consigné dans le procès verbal de la brigade criminelle, transmis au tribunal ne transparaît pas non plus, même pas en filigrane.

Une mégarde procédurale de lourds préjudices financiers s’il y a lieu de le dire, lorsqu’on sait que l’État, aux-abois, a mis en adjudication sur le marché, pas

plus tard qu’hier, des bons de trésor d’une valeur totale de 77 milliards d’ariary, et a appelé banques, sociétés et même particuliers à souscrire, ne serait-ce que pour des miettes de vingt mil­lions d’ariary, afin de gérer la flexisécurité.

Le pactole pris sur Houcine Arfa a été compté en sa présence, avant qu’il ne soit envoyé sous les verrous. L’argent ainsi que les devises ont été mis dans deux valises codées, gardées en secret au bureau du chef de la brigade criminelle. Une discrétion qui délie les langues, du fait que la police d’habitude loquace au point d’organiser un point de presse pour une simple découverte de pistolet de fabrication artisanale, a laissé lettre morte l’affaire Houcine Arfa sans toucher mot à la presse, bien qu’il s’agisse ici de centaines de millions d’ariary, ainsi que d’équipements de tireur embusqué dont armes et camouflages.

Faits troublants

Les tergiversations à propos du versement de cette somme titillent de surcroît, l’esprit, du fait que le bureau du chef de la brigade criminelle est loin d’être une chambre forte spécialement aménagée pour mettre en sécurité une pareille liquidité. D’autant plus qu’en 2015, le siège de la brigade criminelle a été la cible d’un cambriolage lorsque 25 mil­lions d’ariary, repris sur des ravisseurs du propriétaire du magasin d’électroménagers Conforama, y ont été gardés.

Ce qu’il advient des objets saisis, depuis des années, par la brigade criminelle suscite, en tout cas, des remous, lorsqu’on constate que des fonctionnaires de la police nationale utilisent, à titre privé, des véhicules saisis sur des gangs de kidnappeurs, à l’instar de celui du célébrissime Djaffar Younous, ou encore des tout-terrain appartenant à des Chinois assassinés.

Il fut même un moment où berline de kidnappeurs faisait office de voiture de fonction de fortune à un ministre de la Sécurité publique, du temps de la Transition.

Joint au téléphone à propos de l’argent pris en possession d’Houcine Arfa, le commissaire Whenss Ostrom reste stoïque. « Il faut se référer au service communication du ministère de la Sécurité publique », a-t-il indiqué. Contacté, le responsable en question a été injoignable.

Dans cette affaire épineuse, des responsabilités incombent également au Parquet, qui pendant ces sept mois, n’a pas ordonné le versement de cette importante somme d’argent.

Par le truchement de la Radio France Internationale, le détenu évadé resserre l’étau sur le chef de la brigade criminelle qu’il accuse d’être son intermédiaire dans les prétendus actes de corruption qu’il met sur le tapis. La déclaration de la Procu­reure de la République jette pour sa part de l’huile feu. « Je ne dis pas qu’il [Houcine Arfa] m’a proposé de l’argent, mais je dis qu’il m’a envoyé trois fois le chef de la brigade criminelle », cite la RFI.

Seth Andriamarohasina